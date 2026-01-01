Ρωσία: Παρέδωσε στις ΗΠΑ δεδομένα από το ουκρανικό drone που φέρεται να στόχευσε κατοικία του Πούτιν – «Αυτό θα αποκαταστήσει την αλήθεια»

Σύνοψη από το

  • Η Ρωσία διαβίβασε στις ΗΠΑ στοιχεία από το drone που φέρεται να στόχευσε την προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια κίνηση για τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.
  • Σύμφωνα με τη Μόσχα, η αποκρυπτογράφηση των δεδομένων επιβεβαίωσε ότι ο στόχος ήταν η προεδρική κατοικία, με την κίνηση αυτή να αποσκοπεί στην «αποκατάσταση της αλήθειας».
  • Ωστόσο, νωρίτερα, αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ουκρανία δεν στόχευσε τον Πούτιν ή κάποια από τις κατοικίες του, αμφισβητώντας τη ρωσική εκδοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Παρέδωσε στις ΗΠΑ δεδομένα από το ουκρανικό drone που φέρεται να στόχευσε κατοικία του Πούτιν – «Αυτό θα αποκαταστήσει την αλήθεια»

Στοιχεία που αφορούν τη φερόμενη ουκρανική επίθεση με drone στην προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν διαβίβασε η Ρωσία στις ΗΠΑ, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με τη Μόσχα, αποσκοπεί στη διαλεύκανση των συνθηκών και του στόχου της επίθεσης.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ria Novosti, η Κύρια Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων παρέδωσε στις ΗΠΑ αποκρυπτογραφημένα δεδομένα από το drone που υποτίθεται επιτέθηκε στην κατοικία του Ρώσου ηγέτη.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα δεδομένα που αποκτήθηκαν από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο κατευθυνόταν προς την προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβιβάστηκαν στην αμερικανική πλευρά.

Ο επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ίγκορ Κοστιούκοφ, δήλωσε: «Η αποκρυπτογράφηση των περιεχομένων της μνήμης των ελεγκτών πλοήγησης των drones, η οποία πραγματοποιήθηκε από ειδικούς των ειδικών υπηρεσιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επιβεβαίωσε με απόλυτη σαφήνεια ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν το συγκρότημα της προεδρικής κατοικίας».

Ο Κοστιούκοφ παρέδωσε το σχετικό υλικό σε εκπρόσωπο του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα. «Πιστεύουμε ότι αυτό το βήμα θα επιλύσει όλα τα ερωτήματα και θα συμβάλει στην αποκατάσταση της αλήθειας», σημείωσε.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ανέκτησαν αρχείο αποστολής πτήσης από το drone.

Σύμφωνα με το Ria Novosti, η ανάλυση των δεδομένων της διαδρομής έδειξε ότι ο τελικός στόχος των ουκρανικών drones ήταν μία από τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του χώρου της προεδρικής κατοικίας του Πούτιν.

Η Ουκρανία και δυτικές χώρες αμφισβήτησαν από την πρώτη στιγμή τη ρωσική εκδοχή για την υποτιθέμενη απόπειρα επίθεσης.

Την Τετάρτη, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Ουκρανία δεν στόχευσε τον Πούτιν ή κάποια από τις κατοικίες του σε επίθεση με drone. Το Reuters σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το σχετικό δημοσίευμα.

Το CNN αναφέρει πως η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν στόχευε κατοικία που χρησιμοποιεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ για την εκτίμηση αυτή την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά εξέφρασε κατανόηση για τη ρωσική κατηγορία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, δήλωσε ότι ο Πούτιν τον είχε ενημερώσει για το φερόμενο περιστατικό και ότι ήταν «πολύ θυμωμένος» γι’ αυτό.

Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, κοινοποιώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρθρο γνώμης της New York Post, το οποίο κατηγορούσε τη Ρωσία ότι μπλοκάρει την ειρήνη στην Ουκρανία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα και πόσο θα διαρκέσουν

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:24 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά τους δασμούς στα εισαγόμενα ιταλικά ζυμαρικά

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν σημαντ...
20:56 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την πολύνεκρη τραγωδία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την...
20:21 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Τουλάχιστον 1.500 θανατοποινίτες εκτελέστηκαν το 2025, αριθμός ρεκόρ τα τελευταία 35 χρόνια

Τουλάχιστον 1.500 θανατοποινίτες εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025, σύμφωνα με καταμέτρηση της οργ...
19:07 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιά στο Μαρ-α-Λάγκο: Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και ο αναπληρωτής Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου χόρεψαν το «Ice Ice Baby» – Βαριόταν ο γιος του Τραμπ, Μπάρον

Η υποδοχή του νέου έτους στο θέρετρο του Προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα, το Μαρ-α-Λάγκο, πραγμα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι