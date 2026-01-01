Οι λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν «υπερβολικά» το 2025 – Από το «6-7» στο «demure»

Σύνοψη από το

  • Η έκφραση «6-7» (six-seven) βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις πιο καταχρηστικές και υπερβολικά χρησιμοποιούμενες λέξεις και φράσεις του 2025, σύμφωνα με την 50ή ετήσια λίστα «Banished Words List» του Πανεπιστημίου Lake Superior State.
  • Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης οι λέξεις και φράσεις «demure», «incentivize» και «perfect», ενώ η ετήσια λίστα, σατιρικού χαρακτήρα, ξεκίνησε το 1976.
  • Η φράση «6-7» προκάλεσε τη μεγαλύτερη σύγχυση από οποιαδήποτε άλλη το 2025 σε όσους είναι άνω των 40 ετών, ενώ εκτοξεύθηκε σε δημοτικότητα το καλοκαίρι κυρίως μεταξύ της Gen Z.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Οι λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν «υπερβολικά» το 2025 – Από το «6-7» στο «demure»
Φωτογραφία: TW Farlow Media

Ένα φαινομενικά ακατανόητο αριθμητικό «δίδυμο» κατάφερε να επισκιάσει κάθε άλλη λέξη ή φράση που χρησιμοποιήθηκε το 2025, προκαλώντας σύγχυση και συζητήσεις γύρω από τη γλώσσα της ψηφιακής εποχής.

Κιρ Στάρμερ: Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο trend «6-7» και ενθουσίασε μαθητές σχολείου – Δείτε το βίντεο

Η έκφραση «6-7» (six-seven) βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις πιο καταχρηστικές και υπερβολικά χρησιμοποιούμενες λέξεις και φράσεις του 2025, σύμφωνα με την 50ή ετήσια λίστα «Banished Words List» (Λίστα απαγορευμένων λέξεων) που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το Πανεπιστήμιο Lake Superior State.

Το meme «6-7» μπορεί να είναι ενοχλητικό, αλλά τι σημαίνει; – Χαμός σε σχολικές αίθουσες σε όλη την Αμερική

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης οι λέξεις και φράσεις:

  • demure (σεμνός, συγκρατημένος)
  • incentivize (ενθαρρύνω)
  • perfect (τέλειο)
  • gift/gifted (δώρο/χαρισματικός)
  • my bad (λάθος μου)
  • reach out (επιδίωξη επικοινωνίας με κάποιον)

Οι δύο τελευταίες είχαν βρεθεί στη ίδια λίστα και στο παρελθόν – το «reach out» το 1994 και το «my bad» το 1998.

Από το #brat στο #demure: Tα τελευταία trends επιβεβαιώνουν τη ματαιότητα των τάσεων στα social media

Η ετήσια αυτή λίστα, σατιρικού χαρακτήρα, ξεκίνησε το 1976 ως ιδέα για πρωτοχρονιάτικο πάρτι και είναι γνωστή ως λίστα «Queen’s English for Mis-use, Over-use and General Uselessness» (Αγγλικά της βασίλισσας για κακή χρήση, υπερβολική χρήση και γενική άχρηστη χρήση).

Φέτος, περίπου 1.400 προτάσεις υποβλήθηκαν από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και από χώρες εκτός Αμερικής, όπως το Ουζμπεκιστάν, η Βραζιλία και η Ιαπωνία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Οι συμμετέχοντες στην ετήσια έρευνα κολεγίων του Μίσιγκαν χαρακτήρισαν το «6-7» ως «cooked», εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια έκφραση που έχει «καεί» και ότι η χρήση της θα έπρεπε να σταματήσει οριστικά με την έλευση της νέας χρονιάς.

Η φράση προκάλεσε τη μεγαλύτερη σύγχυση από οποιαδήποτε άλλη το 2025 σε γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικότερα σε όσους είναι άνω των 40 ετών.

Παρ’ όλα αυτά, το Dictionary.com την ανέδειξε ως λέξη της χρονιάς για το 2025, ενώ άλλα λεξικά επέλεξαν όρους όπως «skibidi», «rage bait» και «parasocial».

Η ίδια η σημασία του «6-7» παραμένει ασαφής. Η έκφραση εκτοξεύθηκε σε δημοτικότητα το καλοκαίρι, κυρίως μεταξύ της Gen Z, και θεωρείται από πολλούς ότι δεν έχει ουσιαστικό νόημα, λειτουργώντας περισσότερο ως εσωτερικό αστείο που τροφοδοτείται από τα social media.

«Μην ανησυχείτε, γιατί όλοι ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει», έγραψαν οι συντάκτες του Dictionary.com.

Οι αριθμοί μπορούν να προφερθούν ως «six, seven» ή να ενωθούν ως ο αριθμός 67, με ορισμένους φιλάθλους σε αγώνες κολεγιακού μπάσκετ στις ΗΠΑ να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς όταν μια ομάδα φτάνει σε αυτό το σκορ.

Πηγή: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

ΤΕΒΑ: Έρχεται η προπληρωμένη κάρτα αντί για διανομή τροφίμων

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα και πόσο θα διαρκέσουν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:55 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις διαδηλώσεις – 30 συλλήψεις στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης»

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας άφησαν έξι νεκρούς σήμερα στο δυτικό Ιράν...
22:48 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Η Νέα Υόρκη στην εποχή Μαμντάνι: Το στοίχημα της «ηθικής πόλης» και η κοινωνική ατζέντα του – Οι συμβολισμοί της ορκωμοσίας

Με δημόσια τελετή έξω από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέλαβε επισήμως τα ...
22:32 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Συγκλονίζει η μαρτυρία Ελληνίδας για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα»

Τις δραματικές στιγμές που επικράτησαν στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, περιγράφει μία Ελλην...
22:24 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της από την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε γαλλικά νοσοκομεία μετά την φο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι