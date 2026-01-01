Οι λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν «υπερβολικά» το 2025 – Από το «6-7» στο «demure»

Ένα φαινομενικά ακατανόητο αριθμητικό «δίδυμο» κατάφερε να επισκιάσει κάθε άλλη λέξη ή φράση που χρησιμοποιήθηκε το 2025, προκαλώντας σύγχυση και συζητήσεις γύρω από τη γλώσσα της ψηφιακής εποχής.

Η έκφραση «6-7» (six-seven) βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις πιο καταχρηστικές και υπερβολικά χρησιμοποιούμενες λέξεις και φράσεις του 2025, σύμφωνα με την 50ή ετήσια λίστα «Banished Words List» (Λίστα απαγορευμένων λέξεων) που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το Πανεπιστήμιο Lake Superior State.

Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης οι λέξεις και φράσεις:

demure (σεμνός, συγκρατημένος)

(σεμνός, συγκρατημένος) incentivize (ενθαρρύνω)

(ενθαρρύνω) perfect (τέλειο)

(τέλειο) gift/gifted (δώρο/χαρισματικός)

(δώρο/χαρισματικός) my bad (λάθος μου)

(λάθος μου) reach out (επιδίωξη επικοινωνίας με κάποιον)

Οι δύο τελευταίες είχαν βρεθεί στη ίδια λίστα και στο παρελθόν – το «reach out» το 1994 και το «my bad» το 1998.

Η ετήσια αυτή λίστα, σατιρικού χαρακτήρα, ξεκίνησε το 1976 ως ιδέα για πρωτοχρονιάτικο πάρτι και είναι γνωστή ως λίστα «Queen’s English for Mis-use, Over-use and General Uselessness» (Αγγλικά της βασίλισσας για κακή χρήση, υπερβολική χρήση και γενική άχρηστη χρήση).

Φέτος, περίπου 1.400 προτάσεις υποβλήθηκαν από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και από χώρες εκτός Αμερικής, όπως το Ουζμπεκιστάν, η Βραζιλία και η Ιαπωνία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Οι συμμετέχοντες στην ετήσια έρευνα κολεγίων του Μίσιγκαν χαρακτήρισαν το «6-7» ως «cooked», εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια έκφραση που έχει «καεί» και ότι η χρήση της θα έπρεπε να σταματήσει οριστικά με την έλευση της νέας χρονιάς.

Η φράση προκάλεσε τη μεγαλύτερη σύγχυση από οποιαδήποτε άλλη το 2025 σε γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικότερα σε όσους είναι άνω των 40 ετών.

Παρ’ όλα αυτά, το Dictionary.com την ανέδειξε ως λέξη της χρονιάς για το 2025, ενώ άλλα λεξικά επέλεξαν όρους όπως «skibidi», «rage bait» και «parasocial».

Η ίδια η σημασία του «6-7» παραμένει ασαφής. Η έκφραση εκτοξεύθηκε σε δημοτικότητα το καλοκαίρι, κυρίως μεταξύ της Gen Z, και θεωρείται από πολλούς ότι δεν έχει ουσιαστικό νόημα, λειτουργώντας περισσότερο ως εσωτερικό αστείο που τροφοδοτείται από τα social media.

«Μην ανησυχείτε, γιατί όλοι ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει», έγραψαν οι συντάκτες του Dictionary.com.

Οι αριθμοί μπορούν να προφερθούν ως «six, seven» ή να ενωθούν ως ο αριθμός 67, με ορισμένους φιλάθλους σε αγώνες κολεγιακού μπάσκετ στις ΗΠΑ να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς όταν μια ομάδα φτάνει σε αυτό το σκορ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CBS Sports College Basketball 🏀 (@cbssportscbb)

Πηγή: Associated Press