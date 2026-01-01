Συγκλονίζει η μαρτυρία Ελληνίδας για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα»

Τις δραματικές στιγμές που επικράτησαν στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, περιγράφει μία Ελληνίδα, η οποία συγκλονίζει με την μαρτυρία της.

Η Κέλλυ Δολιατζή βρισκόταν το μοιραίο βράδυ της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, εκεί όπου χιλιάδες άνθρωποι διασκέδαζαν έως την στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 115.

Η ίδια εξήγησε ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε, όπως κάθε χρόνο, από τις δημοτικές αρχές και συγκεντρώνει κάθε φορά χιλιάδες νέους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη.

«Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, χιλιάδες άτομα, κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι, νεαρής ηλικίας, από 15 ετών και πάνω», περιέγραψε αρχικά στο δελτίο ειδήσεων του STAR. Σύμφωνα με την μαρτυρία της, στον χώρο βρίσκονταν περίπου 200 άνθρωποι.

«Τα αποχαιρετιστήρια που ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει το event, ήταν 1.08 και από τη 1.10 ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και να γεμίζουν τα μπαρ. Την ώρα που τελείωσε το event, και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται, κάποιος πέταξε ένα βεγγαλικό μπροστά στην εξέδρα στην οποία γινόταν η εκδήλωση. Το συγκεκριμένο μαγαζί όπου έγινε η έκρηξη πιθανώς να είχε και 200 άτομα μέσα. Ήταν ένα μπαρ τοπικό, το οποίο ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μία νούμερο ένα επιλογή μετά το κεντρικό event, για να πάνε εκεί τα παιδιά», τονίζει.

Όπως λέει η Κέλλυ Δολιατζή, «αφού είδαμε αυτή την κατάσταση με τα βεγγαλικά, που ήταν λίγο περίεργη, δεν ήταν ότι φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή αλλά σκέφτηκα μέσα μου… “αυτοί παραείναι μεθυσμένοι”. Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά. Τα πάντα».

Δείτε περισσότερα στο βίντεο: