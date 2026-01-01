Ελβετία: Τουλάχιστον 40 οι νεκροί, στους 115 οι τραυματίες από την φωτιά στο μπαρ – «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες»

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Ελβετία: Τουλάχιστον 40 οι νεκροί, στους 115 οι τραυματίες από την φωτιά στο μπαρ – «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες»

Περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας, του καντονιού Valais, τον Frederic Gisler, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε συνέντευξη Τύπου των ελβετικών αρχών στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

Ο αστυνομικός διοικητής Frederic Gisler είπες ότι ήταν μια «πολύ συγκινητική στιγμή» για τον ίδιο, ακόμη και ως αστυνομικό, όταν έφτασε στον τόπο της τραγωδίας. Ο αστυνομικός διοικητής εξέφρασε  τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και έκανε μια χρονολογική περιγραφή των γςεγονότων.

Όπως είπε:

  • Ο καπνός παρατηρήθηκε στις 1:30 π.μ.  Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας μάρτυρας επικοινώνησε με την αστυνομία.  Αμέσως σήμανε κόκκινος συναγερμός για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Στην  1:32 π.μ., οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του συμβάντος. Παρείχαν βοήθεια και μετέφεραν τα θύματα στα νοσοκομεία.
  • Οι πυροσβέστες έσβησαν «γρήγορα» τη φωτιά.
  • Στις 4.14 π.μ., άνοιξε μια γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες.  «Αυτή τη στιγμή, έχουμε περίπου 40 άτομα που έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 άτομα που τραυματίστηκαν, πολλά από τα οποία σοβαρά», είπε.
  • «Επειδή είναι ένα διεθνές θέρετρο, πιστεύουμε ότι υπάρχουν διεθνή θύματα».  Η ταυτοποίηση των νεκρών «μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες», είπε.

Πρόεδρος Παρμελέν: Από τις χειρότερες τραγωδίες

Ο Πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας».  Το άνευ προηγουμένου και τρομακτικό συμβάν έχει αναστατώσει τις ζωές των ανθρώπων, είπε και επανέλαβε ότι περίπου 100 άτομα έχουν τραυματιστεί και ότι πολλά από τα θύματα ήταν νέοι άνθρωποι.

 

«Αυτό το γεγονός συνέβη σε ένα μέρος αφιερωμένο στη ζωή και τη χαρά… τι απίστευτη και φοβερή αντίθεση», είπε και σημείωσε ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και εμπιστοσύνης στη χώρα την Πρωτοχρονιά, αλλά αντίθετα, η χώρα πενθεί. Όπως είπε  οι  σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες.

Σε νοσοκομεία άλλων χωρών μερικοί τραυματίες

Είναι «πολύ πιθανό ότι οι τραυματίες θα μεταφερθούν τις επόμενες ώρες σε νοσοκομεία γειτονικών χωρών», ανέφεραν αξιωματούχοι, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με προσφορές βοήθειας που έχουν ανακοινώσει Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία.

Οι αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν ότι πολλοί από όσους βρίσκονταν στο μπαρ ήταν νέοι.  Σε προηγούμενη αναφορά από το νοσοκομείο της Λοζάνης αναφερόταν ότι ο νεότερος ασθενής που νοσηλεύεται είναι μόλις 16 ετών.

19:07 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιά στο Μαρ-α-Λάγκο: Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και ο αναπληρωτής Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου χόρεψαν το «Ice Ice Baby» – Βαριόταν ο γιος του Τραμπ, Μπάρον

Η υποδοχή του νέου έτους στο θέρετρο του Προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα, το Μαρ-α-Λάγκο, πραγμα...
18:32 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Στους 47 οι νεκροί από την φωτιά στο κλαμπ, 16 Ιταλοί αγνοούνται – Οι δηλώσεις του Ιταλού ΥΠΕΞ

Στους 47 ανέρχονται οι νεκροί στο μπαρ Le Constellation, στην Ελβετία, σύμφωνα με νεότερο απολ...
18:25 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Βασιλιάς Κάρολος: Για πρώτη φορά αποκαλύπτει τον αγώνα του για να φέρει τον άνθρωπο σε «αρμονία» με την φύση

Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τον δια βίου αγώνα του στην ανα...
17:35 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: «Πόσο κατάλληλοι είστε για πόλεμο» – Τα έντυπα σε 18χρονους και οι νέοι νόμοι περί στρατολόγησης

Η Γερμανία εντείνει τις προετοιμασίες για πόλεμο – ξεκινώντας από τους έφηβους.  Από αυτή την ...
