Όταν ένας γάμος είναι υγιής και ξαφνικά αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα, δεν οφείλεται σε κάτι που άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη. Οι σύζυγοι, και ιδιαίτερα οι άνδρες, μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζουν ασυνήθιστες συμπεριφορές. Είτε πρόκειται για συναισθηματική απομόνωση είτε για σπάνια χαμόγελα, αν ο σύζυγος σταμάτησε να δείχνει ενδιαφέρον για αυτά, κάτι δεν πάει καλά.

Δεν είναι πάντα εύκολο να κατανοήσει κανείς τον σύντροφό του. Όσο κι αν προσπαθούν τα ζευγάρια, χωρίς σωστή επικοινωνία είναι δύσκολο να ξέρουν τι συμβαίνει στο μυαλό του άλλου. Ωστόσο, το γεγονός ότι η σύζυγος δεν καταλαβαίνει πλήρως τι συμβαίνει δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβάσει τη γλώσσα του σώματος και τις μη λεκτικές ενδείξεις του. Παρατηρώντας τις ασυνήθιστες συμπεριφορές του, η σύζυγος μπορεί να αντιληφθεί πώς αισθάνεται ο σύζυγος, χωρίς να χρειάζεται να πει λέξη.

Αν ο σύζυγός σας σταμάτησε να ενδιαφέρεται για αυτά τα 11 πράγματα, κάτι δεν πάει καλά

Να υπάρχει επικοινωνία

Να είναι στοργικός

Να δείχνει σεβασμό

Να είναι υποστηρικτικός

Να περνάτε χρόνο μαζί

Να έχετε κοινούς στόχους

Να ενδιαφέρεται για οικογένεια και φίλους

Να ενδιαφέρεται για την προσωπική ανάπτυξή του

Να νοιάζεται για τη δική σας ευτυχία

Να ακούει τις απόψεις σας

Να ενδιαφέρεται για την ασφάλειά σας

Να υπάρχει καλή επικοινωνία

Δεν θα το πει δυνατά, αλλά οι άνδρες που δεν μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν περνούν σαφώς δύσκολες στιγμές. Είτε πρόκειται για τον γάμο τους είτε για κάποιον άλλο τομέα της ζωής τους, δεν είναι τόσο ευτυχισμένοι όσο παλιά, προκαλώντας μη αναστρέψιμη ζημιά στη σχέση τους.

Σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια Ilene Strauss Cohen, η καλή επικοινωνία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχέσης. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο να είστε ειλικρινείς με τον σύντροφό σας. Παρά το ότι μπορεί να φαίνεται εκφοβιστικό, η καλή επικοινωνία αποτρέπει τις παρανοήσεις και οδηγεί σε μια υγιέστερη δυναμική.

Να είναι στοργικός

Αν ο σύζυγος έχει σταματήσει να δείχνει στοργή, κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν θα το εκφράσει με λόγια. Οι άνδρες που αρνούνται αγκαλιές, φιλιά ή νυχτερινές αγκαλιές πιθανότατα δεν είναι ευχαριστημένοι με τον γάμο ή αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα στη ζωή τους.

Εξωτερικά, ίσως να μην θεωρούν την έλλειψη στοργής σημαντική. Ωστόσο, η στοργή σε έναν γάμο αποτελεί βασικό δείκτη ικανοποίησης του ζευγαριού. Αν λοιπόν ένας άνδρας αποφεύγει τη σύζυγό του ή αρνείται να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί της, είναι ασφαλές να πούμε ότι η σχέση αντιμετωπίζει προβλήματα.

Να δείχνει σεβασμό

Σε κάθε σχέση πρέπει να υπάρχει πάντα ένα επίπεδο σεβασμού μεταξύ των συντρόφων. Ό,τι και αν συμβαίνει, ο σεβασμός είναι η βάση. Και υπό καμία συνθήκη δεν πρέπει κάποιος να φέρεται με ασέβεια στον σύντροφό του. Δεν έχει σημασία πόσο εκνευρισμένος ή παραμελημένος νιώθει κανείς, γιατί ενώ δεν μπορείτε να ελέγξετε τις πράξεις ή τα λόγια του άλλου, έχετε τον έλεγχο των δικών σας ενεργειών.

Άνδρες και γυναίκες πρέπει πάντα να δείχνουν σεβασμό στον σύντροφό τους. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Experimental Social Psychology, το να αντιμετωπίζεσαι με ασέβεια οδηγεί σε μεγαλύτερη επιθετικότητα από το να σε αποφεύγουν ή να μην σε συμπαθούν. Έτσι, ενώ κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν «κερδίσει», το επίπεδο ασέβειας μόνο καταστρέφει τον γάμο τους.

Να είναι υποστηρικτικός

Κάθε σχέση πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμοιβαία υποστήριξη. Από την επιτυχία του συντρόφου σε ένα πτυχίο μέχρι μια προαγωγή στη δουλειά, ο τρόπος που τον ενθαρρύνουμε έχει σημασία. Δεν χρειάζεται πολλά για να δείξετε υποστήριξη, ένα απλό δώρο, ένα ωραίο δείπνο και ένα «είμαι τόσο περήφανος για σένα» έχουν μεγάλη αξία.

Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλεφθεί ότι κάποιοι άνδρες δεν ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν συναισθηματικά τη σύντροφό τους. Από αισθήματα ζήλιας ή αμηχανίας έως μικρόψυχα κίνητρα, υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιοι άνδρες αποφεύγουν να στηρίξουν τον σύντροφό τους. Και ενώ μπορεί να φαίνεται σαν «στιγμή απογοήτευσης», μακροπρόθεσμα η έλλειψη υποστήριξης θα έχει αρνητικές συνέπειες, καθώς υπάρχει όριο στο τι μπορεί να αντέξει ένας σύντροφος πριν αποφασίσει να φύγει από τον γάμο.

Να περνάτε χρόνο μαζί

Οι περισσότεροι σύντροφοι θα πρέπει να θέλουν να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί. Ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένη είναι η μέρα, ο χρόνος που περνάτε μαζί είναι καθοριστικός για την υγεία του γάμου. Αν όμως ο σύζυγος σταμάτησε να ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα, κάτι δεν πάει καλά.

Μια ήπια κούραση ή η ανάγκη για χαλάρωση μετά από μια απαιτητική μέρα είναι κατανοητή. Όπως και οι γυναίκες χρειάζονται διαλείμματα, έτσι και οι άνδρες χρειάζονται χρόνο για τον εαυτό τους. Ωστόσο, όπως εξηγεί το Gottman Institute, τα ζευγάρια θα πρέπει να περνούν κατά μέσο όρο περίπου έξι ώρες την εβδομάδα μαζί για να διατηρήσουν ικανοποίηση στον γάμο.

Να έχετε κοινούς στόχους

Κανείς δεν θέλει να αφιερώσει πολύτιμο χρόνο για δύσκολα θέματα, όπως η δημιουργία νέων στόχων. Από τα σχέδια για διακοπές μέχρι το πώς θα περάσουν τη σύνταξη, τα ζευγάρια θέτουν στόχους για να χτίσουν ένα κοινό μέλλον. Αν ο σύζυγος διστάζει να συμμετάσχει, μπορεί απλώς να είναι κουρασμένος ή να θέλει να το αφήσει για άλλη στιγμή.

Ωστόσο, αν ποτέ δεν θέλει να συζητήσει το μέλλον σας, μπορεί να φοβάται για το μέλλον ή να μην βλέπει μέλλον μαζί σας. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο να είστε ειλικρινείς και να επικοινωνείτε. Αποφεύγοντας το θέμα, ανεξάρτητα από το αν του αρέσει ή όχι, μόνο προβλήματα θα προκαλέσετε στη σχέση.

Να ενδιαφέρεται για οικογένεια και φίλους

Όλοι έχουν ανθρώπους με τους οποίους είναι κοντά εκτός του γάμου τους. Από τους γονείς μέχρι τον καλύτερο φίλο, η ύπαρξη αυτών των σχέσεων είναι κρίσιμη για τη συνολική ψυχική υγεία. Όπως εξηγεί η καθηγήτρια ψυχολογίας Vanessa LoBue, μια στενή σχέση μπορεί να «βοηθήσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του στρες στον οργανισμό και στον εγκέφαλο».

«Όταν ένας ενήλικας κρατά το χέρι του συντρόφου του, η αντίδραση του εγκεφάλου στο στρες μειώνεται όταν αναμένει ένα δυσάρεστο ηλεκτρικό σοκ. Όσο πιο ευτυχισμένα δήλωναν τα ζευγάρια ότι ήταν στις σχέσεις τους, τόσο περισσότερο η επαφή με τον σύντροφο μείωνε την αντίδραση του εγκεφάλου στο σοκ», προσθέτει η LoBue, επικαλούμενη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Psychological Science.

Δυστυχώς, κάποιοι άνδρες απορροφώνται τόσο από τα δικά τους προβλήματα που σταματούν να ενδιαφέρονται για την οικογένεια και τους φίλους τους. Για διάφορους λόγους, κλείνονται στον εαυτό τους και απομακρύνονται από τους άλλους.

Να ενδιαφέρεται για την προσωπική ανάπτυξή του

Δεν είναι εύκολο να εστιάσει κανείς στην προσωπική του ανάπτυξη. Από την ταπεινοφροσύνη μέχρι το να γίνει λιγότερο αμυντικός, η αληθινή αλλαγή δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι σταματούν να προσπαθούν. Είτε για τον εαυτό τους είτε για τη σχέση τους, η ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη είναι έμφυτη.

Όταν ένας άνδρας σταματά να ενδιαφέρεται γι’ αυτό, μπορεί να μην σχετίζεται με τον γάμο του. Από πιέσεις στην εργασία μέχρι προσωπικές δυσαρέσκειες, δεν έχουν όλα τα προβλήματα να κάνουν με τη σύζυγο. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν αφορά τον γάμο, η ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες του διευκολύνει τη διαχείρισή τους.

Να νοιάζεται για τη δική σας ευτυχία

Αν ο σύζυγος σας σταματήσει να ενδιαφέρεται για την ευτυχία σας, κάτι δεν πάει καλά. Μόλις γίνει αδιάφορος, είναι εύκολο να εμφανιστεί αμφιβολία για τον εαυτό σας. Η ευτυχία πρέπει να αποτελεί τη βάση κάθε υγιούς σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σχέση έχει τελειώσει.

Ακόμη και οι πιο υγιείς σχέσεις περνούν από δυσκολίες. Όπως εξηγεί ο καθηγητής συμβουλευτικής ψυχολογίας David B. Feldman: «Το άγχος και ο φόβος μπορούν να μας προστατεύσουν από πιθανούς κινδύνους. Η ενοχή μπορεί να μας ωθήσει να επανορθώσουμε όταν κάνουμε κάτι λάθος, διατηρώντας τις πιο σημαντικές σχέσεις μας. Ακόμη και ο θυμός μπορεί να είναι χρήσιμος».

Να ακούει τις απόψεις σας

Σε μια υγιή σχέση, και τα δύο μέρη θα πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς φόβο. Από μικρές σκέψεις μέχρι μεγαλύτερες ανησυχίες, κάθε άποψη πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ακόμη και αν δεν συμφωνούν πλήρως. Ένας άνδρας δεν σταματά να ενδιαφέρεται για μια γυναίκα μέσα σε μια νύχτα. Τις περισσότερες φορές, χρειάζεται συσσώρευση χρόνου για να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Αυτό όμως δεν δικαιολογεί τη συμπεριφορά του. Αν θέλει να διατηρήσει τον γάμο του, η δουλειά πάνω στις διαφορές αυτές είναι κρίσιμη. Αν όμως η γνώμη σας ξαφνικά δεν έχει σημασία γι’ αυτόν, είναι σημαντικό να αναλογιστείτε τη δική σας συμπεριφορά.

Ακόμη και αν πιστεύετε ότι είστε υποστηρικτικοί, ο καθένας έχει διαφορετική οπτική γωνία. Αν έχετε συζητήσει μαζί του και η κατάσταση παραμένει ίδια, η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για να διασφαλίσετε ότι ο γάμος σας θα λειτουργήσει.

Να ενδιαφέρεται για την ασφάλειά σας

Αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Είτε πνευματικά, συναισθηματικά ή σωματικά, είναι φυσιολογικό να θέλει κανείς να φροντίσει κάποιον που αγαπά.

Αν η πρώτη του σκέψη δεν είναι να σας κρατήσει ασφαλείς ή να σας κάνει να νιώθετε ασφάλεια στον γάμο σας, ίσως είναι ώρα να επανεκτιμήσετε την κατάσταση. Όπως λένε οι ειδικοί σχέσεων Linda και Charlie Bloom: «Όταν πρόκειται για μια ικανοποιητική σχέση, η σχέση που χτίζετε μαζί είναι πιο σημαντική από τον σύντροφο που επιλέγετε». Επομένως, αν δεν χτίζει μαζί σας ή δεν προσπαθεί να επιλύσει τα ζητήματα, ήρθε η ώρα να θέσετε προτεραιότητα τον εαυτό σας και την ασφάλειά σας.