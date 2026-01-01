Βίντεο: Άνδρας περπατούσε για χιλιόμετρα στην εθνική οδό

Βίντεο: Άνδρας περπατούσε για χιλιόμετρα στην εθνική οδό

Ένα επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου νωρίτερα συνέβη τροχαίο με τρεις τραυματίες, κοντά στον κόμβο της Βαρυμπόμπης.

Οι Αρχές επιχειρούσαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διακομιδή των τραυματιών, όταν ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε μπροστά σε εικόνες που κόβουν την ανάσα.

Δίπλα ακριβώς στα οχήματα, ένας πεζός εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα μέσα στην εθνική οδό, περπατώντας «περίεργα» για χιλιόμετρα, ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

Ο πεζός που πιθανότατα βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ περπατούσε μέσα στη ΛΕΑ, από την είσοδο της Κηφισιάς έως τον κόμβο της Βαρυμπόμπης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή των οδηγών, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποια τραγική εξέλιξη.

Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η παρουσία του επί της εθνικής οδού, ειδικό όχημα βαν της Νέας Οδού τον συνόδευε σαν «προστατευτική ασπίδα», προκειμένου να μην παρασυρθεί από κάποιο όχημα.

 

