Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις διαδηλώσεις – 30 συλλήψεις στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης»

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας άφησαν έξι νεκρούς σήμερα στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, στους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.

Τριάντα άτομα που κατηγορούνται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim σήμερα το βράδυ, παρόλο που δεν είχαν αναφερθεί επίσημα περιστατικά από τις αρχές στην πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες.

«Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, 30 άτομα που διατάρασσαν τη δημόσια τάξη στην περιοχή Μαράρντ δυτικά της Τεχεράνης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το βράδυ», ανέφερε το Tasnim.

🇮🇷 Large-scale protests against the government in Iran. According to local sources, millions of Iranians have already joined the protests against the political authorities. pic.twitter.com/Q7BuXlzLQA — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 1, 2026



Σήμερα Πέμπτη, αναφέρθηκαν συγκρούσεις σε πολλές πόλεις.

Clashes in Hamedan, Iran as Anti-Regime protests escalate. pic.twitter.com/j6T9R0lShQ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 1, 2026



Τρεις «ταραξίες» σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να εισέλθουν σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Λορντεγκάν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένα μέλος της Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αργότερα το Fars ανέφερε τρεις θανάτους και 17 τραυματισμούς στην Άζνα (δυτικά) «κατά τη διάρκεια συγκρούσεων», και πάλι με προφανή αναφορά σε πολίτες. Σύμφωνα με το πρακτορείο, «μια ομάδα ταραχοποιών εκμεταλλεύτηκε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας (…) για να επιτεθεί σε αστυνομικό τμήμα».

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, δείχνουν άτομα φορώντας μάσκες να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα και να πετάνε πέτρες κοντά στο σημείο στην πόλη Άζνα, με πυροβολισμούς να ακούγονται στο βάθος.

Live fire on protesters in Lordegan leaves multiple casualties Iranian repressive forces opened fire on protesters in the city of Lordegan, Chaharmahal and Bakhtiari province, during the fifth consecutive day of public protests and strikes, resulting in the killing and injury of… pic.twitter.com/if0irJV0Ik — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 1, 2026



Και στο Χαμεντάν (δυτικά), «μια ομάδα ταραχοποιών προσπάθησε να βάλει φωτιά σε ένα τζαμί (…) αλλά η κακόβουλη ενέργειά τους ματαιώθηκε», σύμφωνα με το Tasnim.

🚨🇮🇷 NOW | Protests in Iran: Massive anti-regime demonstrations erupt in Asadabad, Hamadan. Citizens take to the streets as tensions in the region continue to rise. pic.twitter.com/vjoO8PVq5J — WAR (@warsurveillance) January 1, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ