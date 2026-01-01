Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις διαδηλώσεις – 30 συλλήψεις στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης»

Σύνοψη από το

  • Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας άφησαν έξι νεκρούς στο δυτικό Ιράν, στους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή.
  • Τριάντα άτομα που κατηγορούνται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.
  • Συγκρούσεις αναφέρθηκαν σε πολλές πόλεις, με τρεις «ταραξίες» να σκοτώνονται ενώ προσπαθούσαν να εισέλθουν σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Λορντεγκάν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις διαδηλώσεις – 30 συλλήψεις στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης»

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας άφησαν έξι νεκρούς σήμερα στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, στους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.

Τριάντα άτομα που κατηγορούνται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim σήμερα το βράδυ, παρόλο που δεν είχαν αναφερθεί επίσημα περιστατικά από τις αρχές στην πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες.

«Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, 30 άτομα που διατάρασσαν τη δημόσια τάξη στην περιοχή Μαράρντ δυτικά της Τεχεράνης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το βράδυ», ανέφερε το Tasnim.


Σήμερα Πέμπτη, αναφέρθηκαν συγκρούσεις σε πολλές πόλεις.


Τρεις «ταραξίες» σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να εισέλθουν σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Λορντεγκάν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένα μέλος της Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αργότερα το Fars ανέφερε τρεις θανάτους και 17 τραυματισμούς στην Άζνα (δυτικά) «κατά τη διάρκεια συγκρούσεων», και πάλι με προφανή αναφορά σε πολίτες. Σύμφωνα με το πρακτορείο, «μια ομάδα ταραχοποιών εκμεταλλεύτηκε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας (…) για να επιτεθεί σε αστυνομικό τμήμα».

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, δείχνουν άτομα φορώντας μάσκες να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα και να πετάνε πέτρες κοντά στο σημείο στην πόλη Άζνα, με πυροβολισμούς να ακούγονται στο βάθος.


Και στο Χαμεντάν (δυτικά), «μια ομάδα ταραχοποιών προσπάθησε να βάλει φωτιά σε ένα τζαμί (…) αλλά η κακόβουλη ενέργειά τους ματαιώθηκε», σύμφωνα με το Tasnim.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

ΤΕΒΑ: Έρχεται η προπληρωμένη κάρτα αντί για διανομή τροφίμων

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα και πόσο θα διαρκέσουν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:48 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Η Νέα Υόρκη στην εποχή Μαμντάνι: Το στοίχημα της «ηθικής πόλης» και η κοινωνική ατζέντα του – Οι συμβολισμοί της ορκωμοσίας

Με δημόσια τελετή έξω από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέλαβε επισήμως τα ...
22:32 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Συγκλονίζει η μαρτυρία Ελληνίδας για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα»

Τις δραματικές στιγμές που επικράτησαν στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, περιγράφει μία Ελλην...
22:24 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της από την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε γαλλικά νοσοκομεία μετά την φο...
21:55 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Ζητεί από την Ουάσινγκτον να σταματήσει την καταδίωξη του πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα

Η Ρωσία ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν π...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι