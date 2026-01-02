Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τα θωρηκτά στις θάλασσες – Μέχρι τότε θα πλέουν τα Ticonderoga που είχαν προταθεί στην Ελλάδα

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά των θωρηκτών στον στόλο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο του σχεδίου «Χρυσός Στόλος». Τα νέα θωρηκτά θα διαδεχθούν τα καταδρομικά Ticonderoga.
  • Τα νέα θωρηκτά BBG(X) θα είναι τα πρώτα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μεγαλύτερα και πιο βαριά οπλισμένα, με το πρώτο να παραδίδεται στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 20 έως 25 πλοία.
  • Τα καταδρομικά Ticonderoga, τα οποία θα αντικατασταθούν, είχαν προταθεί στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό την περίοδο 2020-2021 ως λύση «Hot Transfer», πριν την απόφαση για τις φρεγάτες FDI Belharra.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τα θωρηκτά στις θάλασσες – Μέχρι τότε θα πλέουν τα Ticonderoga που είχαν προταθεί στην Ελλάδα

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα επαναφέρει τα θωρηκτά στον στόλο του έφερε την άμεση έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου, στην οποία αναφέρονται λεπτομέρειες του προγράμματος, με τα στοιχεία να προκαλούν ίλιγγο. Όπως αναφέρεται, τα θωρηκτά θα αποτελέσουν μέρος του σχεδίου «Χρυσός Στόλος» και θα διαδεχθούν τα καταδρομικά Ticonderoga, τα οποία είχαν προταθεί και στην Ελλάδα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα για την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας θωρηκτών με κατευθυνόμενους πυραύλους (BBG[X]) για το Ναυτικό. Τα BBG(X) θα ήταν τα πρώτα θωρηκτά που θα προμηθευόταν το Ναυτικό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα ήταν μεγαλύτερα και πιο βαριά οπλισμένα από οποιοδήποτε καταδρομικό ή αντιτορπιλικό που προμηθεύτηκε το Ναυτικό από τότε. Το πρώτο BBG(X) φέρεται να προμηθευτεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Ένα ζήτημα για το Κογκρέσο είναι εάν θα εγκρίνει, θα απορρίψει ή θα τροποποιήσει την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για την κατασκευή των BBG(X).

Στον χαρακτηρισμό BBG(X), το BB σημαίνει θωρηκτό, το G σημαίνει πλοίο με κατευθυνόμενους πυραύλους (δηλαδή, πλοίο με σύστημα αεράμυνας μεσαίου ή μεγάλου βεληνεκούς) και το (X) σημαίνει ότι ο σχεδιασμός του πλοίου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως.

Τα θωρηκτά είναι γενικά μεγαλύτερα από τα καταδρομικά και τα αντιτορπιλικά, τα οποία με τη σειρά τους είναι γενικά μεγαλύτερα από τις φρεγάτες και τις κορβέτες (γνωστές και ως ελαφρές φρεγάτες), οι οποίες με τη σειρά τους είναι γενικά μεγαλύτερες από τα περιπολικά σκάφη. Ο όρος «πολεμικό πλοίο επιφανείας» αναφέρεται γενικά σε όλους αυτούς τους τύπους πλοίων και μερικές φορές ορίζεται ώστε να περιλαμβάνει και τα αεροπλανοφόρα.

Επισκόπηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα BBG(X) θα περιλαμβάνει δύο αρχικά πλοία, με πιθανό τελικό σύνολο κλάσης 20 έως 25 πλοία. Τα BBG(X) θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο του σχεδίου Golden Fleet, ενός επικείμενου σχεδίου δομής δυνάμεων πλοίων του Ναυτικού, που πρόκειται να αντικαταστήσει το τρέχον σχέδιο δομής δυνάμεων 381 πλοίων του Ναυτικού.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, το Ναυτικό δημοσίευσε ανακοινώσεις για δύο προβλεπόμενες αναθέσεις συμβάσεων για εργασίες σχεδιασμού στο BBG(X). Οι συμβάσεις έχουν εκτιμώμενες περιόδους εκτέλεσης 72 μηνών (δηλαδή έξι ετών), γεγονός που φαίνεται να συνάδει με την προμήθεια του πρώτου BBG(X) στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Δεδομένου ότι κάθε BBG(X) θα απαιτεί αρκετά χρόνια για να κατασκευαστεί, το πρώτο BBG(X), εάν προμηθευτεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030, πιθανότατα θα τεθεί σε υπηρεσία στα τέλη της δεκαετίας του 2030 ή γύρω στο 2040. Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει το πρώτο BBG(X) να ονομαστεί Defiant και η κλάση να ονομαστεί κλάση Defiant (σύμφωνα με τη σύμβαση ονοματοδοσίας κλάσεων του Ναυτικού) ή κλάση Trump.

Το Ναυτικό δηλώνει ότι τα BBG(X) θα έχουν μήκος από 840 πόδια έως 880 πόδια και εκτόπισμα πλήρους φορτίου άνω των 35.000 τόνων.

Τα πιο πρόσφατα θωρηκτά που κατασκευάστηκαν για το Ναυτικό – τα τέσσερα θωρηκτά κλάσης Iowa (BB-61), τα οποία κατασκευάστηκαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ενσωμάτωσαν μεγάλες ποσότητες πολύ παχιάς και βαριάς θωράκισης – είχαν μήκος 887 πόδια και εκτόπισμα πλήρους φορτίου περίπου 57.000 τόνων.

Το Αμερικανικό Ναυτικό διαθέτει επί του παρόντος μερικά καταδρομικά κλάσης Ticonderoga (CG-47) (567 πόδια, 10.150 τόνους), αρκετές δεκάδες αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke (DDG-51) (510 πόδια, 9.700 τόνους) και τρία αντιτορπιλικά κλάσης Zumwalt (DDG-1000) (610 πόδια, 16.000 τόνους).

Διαβάστε ΕΔΩ

Το Ναυτικό έχει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την απόκτηση μιας κατηγορίας αντιτορπιλικών επόμενης γενιάς που ονομάζονται DDG(X), ως διάδοχο του αντιτορπιλικού DDG-51. Το εκτιμώμενο εκτόπισμα πλήρους φορτίου του DDG(X) είναι περίπου 14.500 τόνοι και το πρώτο DDG(X) πρόκειται να αγοραστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Ορισμένα δημοσιεύματα στον Τύπο ανέφεραν ότι το Ναυτικό σκοπεύει να αντικαταστήσει το πρόγραμμα DDG(X) με το πρόγραμμα BBG(X).

Υπενθυμίζεται ότι τα Ticonderoga είχαν φτάσει μία ανάσα από το να ενταχθούν στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό την περίοδο 2020–2021. Πριν την οριστική απόφαση πρόσκτησης των φρεγατών FDI Belharra, το ελληνικό Πεντάγωνο συζητούσε με τις ΗΠΑ την παραχώρηση, και μάλιστα με τη μέθοδο Hot Transfer, δύο καταδρομικών που το Αμερικανικό Ναυτικό σχεδίαζε να αποσύρει, ηλικίας περίπου 30 ετών, όσο δηλαδή είναι και οι φρεγάτες MEKO, που σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει η ηγεσία του ΠΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, μέρος των οποίων είχαμε δημοσιεύσει εκείνη την περίοδο, τα πλοία θα έρχονταν υπό τη μορφή leasing με δυνατότητα πρόσκτησης μετά από μερικά χρόνια. Αποτελούσαν μέρος της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια νέων φρεγατών, για τις οποίες οι ΗΠΑ τότε πρότειναν τις LCS FREEDOM στη διαμόρφωση HF2.

Στόχος της τότε ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν η αποφυγή της πολυτυπίας, ώστε να συγκρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα το κόστος συντήρησης, επιτυγχάνοντας υψηλές διαθεσιμότητες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το 2026 θα είμαστε πιο υγιείς και δυνατοί από ποτέ – 8 tips για να το πετύχουμε

Μη πετάτε τα γρατζουνισμένα πιάτα – To απλό κόλπο που τα κάνει σαν καινούρια

«Μπλόκο» στις εξώσεις: Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Ποιους δανειολήπτες αφορά

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Έως τις 31 Μαρτίου η διάρκεια του προγράμματος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:43 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΕΞ: Βαθιά συγκλονισμένοι για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετί...
15:24 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ για τη νέα χρονιά: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Η αισιοδοξία μας για το 2026 και για τα χρόνια που έρχονται, πηγάζει από τη στέρεα και επιστη...
14:08 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη – Η αποκάλυψη του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον γιο του

Σε μια αποκάλυψη για την οικογένειά του και συγκεκριμένα για τον γιο του, Κωνσταντίνο προχώρησ...
13:54 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Υπουργείο Εξωτερικών: Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Tα συγχαρητήριά του και τις θερμές του ευχές στην Κύπρο, η οποία αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι