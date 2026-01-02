Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τα θωρηκτά στις θάλασσες – Μέχρι τότε θα πλέουν τα Ticonderoga που είχαν προταθεί στην Ελλάδα

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα επαναφέρει τα θωρηκτά στον στόλο του έφερε την άμεση έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου, στην οποία αναφέρονται λεπτομέρειες του προγράμματος, με τα στοιχεία να προκαλούν ίλιγγο. Όπως αναφέρεται, τα θωρηκτά θα αποτελέσουν μέρος του σχεδίου «Χρυσός Στόλος» και θα διαδεχθούν τα καταδρομικά Ticonderoga, τα οποία είχαν προταθεί και στην Ελλάδα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα για την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας θωρηκτών με κατευθυνόμενους πυραύλους (BBG[X]) για το Ναυτικό. Τα BBG(X) θα ήταν τα πρώτα θωρηκτά που θα προμηθευόταν το Ναυτικό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα ήταν μεγαλύτερα και πιο βαριά οπλισμένα από οποιοδήποτε καταδρομικό ή αντιτορπιλικό που προμηθεύτηκε το Ναυτικό από τότε. Το πρώτο BBG(X) φέρεται να προμηθευτεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Ένα ζήτημα για το Κογκρέσο είναι εάν θα εγκρίνει, θα απορρίψει ή θα τροποποιήσει την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για την κατασκευή των BBG(X).

Στον χαρακτηρισμό BBG(X), το BB σημαίνει θωρηκτό, το G σημαίνει πλοίο με κατευθυνόμενους πυραύλους (δηλαδή, πλοίο με σύστημα αεράμυνας μεσαίου ή μεγάλου βεληνεκούς) και το (X) σημαίνει ότι ο σχεδιασμός του πλοίου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως.

Τα θωρηκτά είναι γενικά μεγαλύτερα από τα καταδρομικά και τα αντιτορπιλικά, τα οποία με τη σειρά τους είναι γενικά μεγαλύτερα από τις φρεγάτες και τις κορβέτες (γνωστές και ως ελαφρές φρεγάτες), οι οποίες με τη σειρά τους είναι γενικά μεγαλύτερες από τα περιπολικά σκάφη. Ο όρος «πολεμικό πλοίο επιφανείας» αναφέρεται γενικά σε όλους αυτούς τους τύπους πλοίων και μερικές φορές ορίζεται ώστε να περιλαμβάνει και τα αεροπλανοφόρα.

Επισκόπηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα BBG(X) θα περιλαμβάνει δύο αρχικά πλοία, με πιθανό τελικό σύνολο κλάσης 20 έως 25 πλοία. Τα BBG(X) θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο του σχεδίου Golden Fleet, ενός επικείμενου σχεδίου δομής δυνάμεων πλοίων του Ναυτικού, που πρόκειται να αντικαταστήσει το τρέχον σχέδιο δομής δυνάμεων 381 πλοίων του Ναυτικού.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2025, το Ναυτικό δημοσίευσε ανακοινώσεις για δύο προβλεπόμενες αναθέσεις συμβάσεων για εργασίες σχεδιασμού στο BBG(X). Οι συμβάσεις έχουν εκτιμώμενες περιόδους εκτέλεσης 72 μηνών (δηλαδή έξι ετών), γεγονός που φαίνεται να συνάδει με την προμήθεια του πρώτου BBG(X) στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Δεδομένου ότι κάθε BBG(X) θα απαιτεί αρκετά χρόνια για να κατασκευαστεί, το πρώτο BBG(X), εάν προμηθευτεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030, πιθανότατα θα τεθεί σε υπηρεσία στα τέλη της δεκαετίας του 2030 ή γύρω στο 2040. Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει το πρώτο BBG(X) να ονομαστεί Defiant και η κλάση να ονομαστεί κλάση Defiant (σύμφωνα με τη σύμβαση ονοματοδοσίας κλάσεων του Ναυτικού) ή κλάση Trump.

Το Ναυτικό δηλώνει ότι τα BBG(X) θα έχουν μήκος από 840 πόδια έως 880 πόδια και εκτόπισμα πλήρους φορτίου άνω των 35.000 τόνων.

Τα πιο πρόσφατα θωρηκτά που κατασκευάστηκαν για το Ναυτικό – τα τέσσερα θωρηκτά κλάσης Iowa (BB-61), τα οποία κατασκευάστηκαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ενσωμάτωσαν μεγάλες ποσότητες πολύ παχιάς και βαριάς θωράκισης – είχαν μήκος 887 πόδια και εκτόπισμα πλήρους φορτίου περίπου 57.000 τόνων.

Το Αμερικανικό Ναυτικό διαθέτει επί του παρόντος μερικά καταδρομικά κλάσης Ticonderoga (CG-47) (567 πόδια, 10.150 τόνους), αρκετές δεκάδες αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke (DDG-51) (510 πόδια, 9.700 τόνους) και τρία αντιτορπιλικά κλάσης Zumwalt (DDG-1000) (610 πόδια, 16.000 τόνους).

Διαβάστε ΕΔΩ

Το Ναυτικό έχει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την απόκτηση μιας κατηγορίας αντιτορπιλικών επόμενης γενιάς που ονομάζονται DDG(X), ως διάδοχο του αντιτορπιλικού DDG-51. Το εκτιμώμενο εκτόπισμα πλήρους φορτίου του DDG(X) είναι περίπου 14.500 τόνοι και το πρώτο DDG(X) πρόκειται να αγοραστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Ορισμένα δημοσιεύματα στον Τύπο ανέφεραν ότι το Ναυτικό σκοπεύει να αντικαταστήσει το πρόγραμμα DDG(X) με το πρόγραμμα BBG(X).

Υπενθυμίζεται ότι τα Ticonderoga είχαν φτάσει μία ανάσα από το να ενταχθούν στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό την περίοδο 2020–2021. Πριν την οριστική απόφαση πρόσκτησης των φρεγατών FDI Belharra, το ελληνικό Πεντάγωνο συζητούσε με τις ΗΠΑ την παραχώρηση, και μάλιστα με τη μέθοδο Hot Transfer, δύο καταδρομικών που το Αμερικανικό Ναυτικό σχεδίαζε να αποσύρει, ηλικίας περίπου 30 ετών, όσο δηλαδή είναι και οι φρεγάτες MEKO, που σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει η ηγεσία του ΠΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, μέρος των οποίων είχαμε δημοσιεύσει εκείνη την περίοδο, τα πλοία θα έρχονταν υπό τη μορφή leasing με δυνατότητα πρόσκτησης μετά από μερικά χρόνια. Αποτελούσαν μέρος της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια νέων φρεγατών, για τις οποίες οι ΗΠΑ τότε πρότειναν τις LCS FREEDOM στη διαμόρφωση HF2.

Στόχος της τότε ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων ήταν η αποφυγή της πολυτυπίας, ώστε να συγκρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα το κόστος συντήρησης, επιτυγχάνοντας υψηλές διαθεσιμότητες.