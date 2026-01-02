Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρκόπουλο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Ένας νεκρός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1), στο Μαρκόπουλο Αττικής με θύμα έναν άνδρα ηλικίας περίπου 25 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, ένα αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον άνδρα από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του, παραδίδοντας τον στο ΕΚΑΒ.

Η τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.