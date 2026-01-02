Ζοχράν Μαμντάνι: «Να δείξουμε πως η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει»

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, μέλος του κόμματος Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA), ορκίστηκε Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη και ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα δημάρχου. Ο νέος δήμαρχος, που χαίρει της στήριξης ισχυρών προσώπων της αμερικανικής αριστεράς όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα παραμείνει πιστός στις προεκλογικές του εξαγγελίες και θα αγωνιστεί με τόλμη ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής.

Κατά την ομιλία του μπροστά σε χιλιάδες πολίτες που βρέθηκαν στο Δημαρχείο του Μανχάταν, ο Μαμντάνι έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Πολλοί θα μας παρατηρούν. Θέλουν να μάθουν αν η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει (…) Θέλουν να μάθουν αν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να επιλυθούν. Έτσι, ενωμένοι, με κινητήριο δύναμη την αποφασιστικότητά μας, θα κάνουμε αυτό που κάνουν καλύτερα οι Νεοϋορκέζοι: θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο».

«Από σήμερα και στο εξής, θα κυβερνάμε με ευρύτητα και τόλμη. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορηθούμε ότι μας λείπει το θάρρος ή ότι δεν προσπαθούμε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία του Μπέρνι Σάντερς στη δεύτερη τελετή ορκωμοσίας του το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, μπροστά στο κοινό, έδωσε έναν επιπλέον συμβολισμό στη στιγμή. Ο ίδιος ο Μαμντάνι έχει δηλώσει στο παρελθόν πως θεωρεί τον Σάντερς έναν από τους «πολιτικούς του ήρωες».

Από την πλευρά του, ο 84χρονος γερουσιαστής του Βερμόντ, απευθυνόμενος στον κόσμο, δήλωσε: «Σε μια εποχή στην ιστορία της χώρας μας που βλέπουμε πολύ μίσος, πολύ διχασμό και πολύ αδικία, σας ευχαριστούμε που εκλέξατε τον Ζοχράν Μαμντάνι δήμαρχο της Νέας Υόρκης!».