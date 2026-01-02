Ζοχράν Μαμντάνι: «Να δείξουμε πως η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει»

Σύνοψη από το

  • Ο Ζοχράν Μαμντάνι, μέλος του κόμματος Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA), ορκίστηκε Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη και ανέλαβε επίσημα καθήκοντα δημάρχου, δεσμευόμενος να αγωνιστεί ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής.
  • Κατά την ομιλία του, ο Μαμντάνι έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Πολλοί θα μας παρατηρούν. Θέλουν να μάθουν αν η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει (…) θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο».
  • Η παρουσία του Μπέρνι Σάντερς στη δεύτερη τελετή ορκωμοσίας του έδωσε επιπλέον συμβολισμό, με τον γερουσιαστή να δηλώνει: «Σε μια εποχή στην ιστορία της χώρας μας που βλέπουμε πολύ μίσος, πολύ διχασμό και πολύ αδικία, σας ευχαριστούμε που εκλέξατε τον Ζοχράν Μαμντάνι δήμαρχο της Νέας Υόρκης!»
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζοχράν Μαμντάνι: «Να δείξουμε πως η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει»

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, μέλος του κόμματος Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA), ορκίστηκε Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη και ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα δημάρχου. Ο νέος δήμαρχος, που χαίρει της στήριξης ισχυρών προσώπων της αμερικανικής αριστεράς όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα παραμείνει πιστός στις προεκλογικές του εξαγγελίες και θα αγωνιστεί με τόλμη ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής.

Κατά την ομιλία του μπροστά σε χιλιάδες πολίτες που βρέθηκαν στο Δημαρχείο του Μανχάταν, ο Μαμντάνι έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Πολλοί θα μας παρατηρούν. Θέλουν να μάθουν αν η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει (…) Θέλουν να μάθουν αν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να επιλυθούν. Έτσι, ενωμένοι, με κινητήριο δύναμη την αποφασιστικότητά μας, θα κάνουμε αυτό που κάνουν καλύτερα οι Νεοϋορκέζοι: θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο».

«Από σήμερα και στο εξής, θα κυβερνάμε με ευρύτητα και τόλμη. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορηθούμε ότι μας λείπει το θάρρος ή ότι δεν προσπαθούμε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία του Μπέρνι Σάντερς στη δεύτερη τελετή ορκωμοσίας του το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, μπροστά στο κοινό, έδωσε έναν επιπλέον συμβολισμό στη στιγμή. Ο ίδιος ο Μαμντάνι έχει δηλώσει στο παρελθόν πως θεωρεί τον Σάντερς έναν από τους «πολιτικούς του ήρωες».

Από την πλευρά του, ο 84χρονος γερουσιαστής του Βερμόντ, απευθυνόμενος στον κόσμο, δήλωσε: «Σε μια εποχή στην ιστορία της χώρας μας που βλέπουμε πολύ μίσος, πολύ διχασμό και πολύ αδικία, σας ευχαριστούμε που εκλέξατε τον Ζοχράν Μαμντάνι δήμαρχο της Νέας Υόρκης!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Έως τις 31 Μαρτίου η διάρκεια του προγράμματος

ΤΕΒΑ: Έρχεται η προπληρωμένη κάρτα αντί για διανομή τροφίμων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:31 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυξάνεται η πίεση για τον στρατό στα νότια της χώρας – Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει περισσότερα εδάφη

Ο στρατός της Ουκρανίας δίνει σκληρές μάχες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου η πίεση από τις ρω...
06:23 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Μεξικό: Οι Αρχές συνέλαβαν ηγέτη καρτέλ, κατηγορούμενο από τις ΗΠΑ για «ναρκωτρομοκρατία»

Οι μεξικανικές Αρχές συνέλαβαν φερόμενο ως ηγέτη καρτέλ, που κατηγορείται από τις ΗΠΑ για «ναρ...
05:25 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά – Δάκρυα, βουβός πόνος και νεκρική σιγή

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπο...
04:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Έτσι διαλύθηκε η συμμαχία Σαουδικής Αραβίας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, άλλοτε αφοσιωμένου...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι