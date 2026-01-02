Ο «Αστερίξ στη Λουζιτανία» πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα – Τα περισσότερα την τελευταία 20ετία στη Γαλλία

  • Το τελευταίο άλμπουμ του Αστερίξ, «Αστερίξ στη Λουζιτανία», πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα στη Γαλλία, σημειώνοντας τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων 20 ετών.
  • Αυτές οι πωλήσεις αποτελούν αύξηση 2,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο άλμπουμ και αποδίδονται στην ποιότητα της δουλειάς των συγγραφέων και τη διαχρονική δημοτικότητα του Αστερίξ.
  • Εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε και στην Πορτογαλία, ενώ αναμένονται νέο άλμπουμ το 2027 και ταινία κινουμένων σχεδίων στα τέλη του 2026.
(FILES) French writer Fabrice Caro better known as Fabcaro poses for photographs alongside performers in Asterix (R) and Obelix (L) costumes, during a presentation of the 41st edition of French comic book series "Asterix le Gaulois", titled "Asterix en Lusitanie" (Asterix in Lusitania), illustrated by Didier Conrad and written by Fabcaro, during a press conference held at the Portuguese Embassy in Paris, on October 13, 2025. The latest Asterix album, "Asterix in Lusitania," has sold 1.65 million copies since its release on October 23, making it the best launch for the famous comic in 20 years, the publisher said December 31, 2025. (Photo by Ian LANGSDON / AFP)

Το τελευταίο άλμπουμ του Αστερίξ, που περιγράφει τις περιπέτειες του Γαλάτη ήρωα στη Λουζιτανία, πούλησε 1,65 εκατ. αντίτυπα στη Γαλλία από την ημέρα που κυκλοφόρησε, στις 23 Οκτωβρίου, τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων 20 ετών, όπως έγινε γνωστό από τον εκδοτικό οίκο του.

«Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον μικρόσωμο Γαλάτη μας», δήλωσε ο Σελέστ Σουρούγκ, ο γενικός διευθυντής των Εκδόσεων Αλμπέρ Ρενέ (όμιλος Hachette).

Σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου αναφοράς GFK, τα οποία παρουσίασε η εφημερίδα Ouest-France, ο «Αστερίξ στη Λουζιτανία» ολοκλήρωσε τη χρονιά με ρεκόρ πωλήσεων: 1,65 εκατομμύριο άλμπουμ μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, αύξηση 2,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο άλμπουμ, τη «Λευκή Ίριδα», που κυκλοφόρησε το 2023.

Οι πωλήσεις του άλμπουμ, το οποίο διαφημίστηκε ιδιαίτερα, ξεπέρασαν τις 100.000 την εβδομάδα τον Δεκέμβριο. Συνολικά, είναι οι μεγαλύτερες που έχει κάνει άλμπουμ του Αστερίξ την τελευταία 20ετία, έπειτα από το τεύχος «Ο ουρανός έπεσε στα κεφάλια τους» του 2005.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πραγματικά ικανοποιητικό σε μια εκδοτική αγορά που βρίσκεται μάλλον σε μαρασμό», σχολίασε ο Σουρούγκ. Απέδωσε την επιτυχία «στην ποιότητα της δουλειάς των συγγραφέων», του σεναριογράφου Φαμπκαρό και του σχεδιαστή Ντιντιέ Κονράντ αλλά και «στη δημοτικότητα του κόσμου του Αστερίξ», που παραμένει ακέραιη.

Στη νέα περιπέτειά του ο Αστερίξ και ο αχώριστος φίλος του, ο Οβελίξ, ταξιδεύουν στην Πορτογαλία για να βοηθήσουν τους Λουζιτανούς στον πόλεμο εναντίον των Ρωμαίων. Στην Πορτογαλία, το άλμπουμ πούλησε 150.000 αντίτυπα, από 30.000, κατά μέσο όρο, για τις προηγούμενες περιπέτειες του Γαλάτη.

Αυξημένες πωλήσεις καταγράφονται επίσης και στις άλλες «παραδοσιακές» αγορές του Αστερίξ, όπως είναι η Γερμανία και η Ισπανία.

Το επόμενο άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2027. Εν αναμονή, θα βγει στους κινηματογράφους, στα τέλη του 2026, μια γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων που μεταφέρει τον Αστερίξ στο «Βασίλειο της Νουβίας».

Το 2026 συμπληρώνονται επίσης 100 χρόνια από τη γέννηση του Ρενέ Γκοσινί, του «συνδημιουργού» του Αστερίξ σε συνεργασία με τον Αλμπέρ Ουντερζό.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

02:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

