Armah: Η ψηφιακή μαρκετίστρια που… δίχασε το διαδίκτυο – Κατάφερε να διαβάσει 120 βιβλία μέσα σε έναν χρόνο

Με το 2026 να έχει ήδη μπει για τα καλά στη ζωή μας, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ξεκινήσει να γράφουν τους νέους στόχους τους. Ένας από τους πιο συνηθισμένους είναι να διαβάσουν περισσότερα βιβλία. Την περασμένη χρονιά, μια γυναίκα κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα, δηλώνοντας πως ολοκλήρωσε 120 βιβλία μέσα σε έναν χρόνο, προκαλώντας κύμα εντυπώσεων αλλά και αντιδράσεων.

Η Armah, ψηφιακή μαρκετίστρια και δημιουργός περιεχομένου γύρω από το βιβλίο, δημοσίευσε φωτογραφία της δίπλα σε δύο τεράστιες στοίβες βιβλίων, γράφοντας: «Τα κατάφερα!! 120 βιβλία φέτος». Η ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter) συγκέντρωσε ποικίλα σχόλια. Άλλοι τη θαύμασαν, λέγοντας ότι «το μυαλό της πρέπει να δουλεύει πολύ σκληρά», ενώ κάποιοι αστειεύτηκαν γράφοντας: «Ο μπαμπάς μου εύχεται να ήμουν εγώ στη θέση της».

I did it!! 120 books read this year 🎉📚 pic.twitter.com/NaLv8BalyU — Armah🌺🧚🏽‍♀️ (@xx_howdy) December 27, 2025

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι επικριτές. Ορισμένοι εστίασαν στο είδος των βιβλίων, υποστηρίζοντας πως πολλά ήταν ebooks ή ρομαντικά μυθιστορήματα για ενήλικες. Άλλοι σχολίασαν πως πρόκειται για «λογοτεχνία χαμηλής ποιότητας» που δεν αξίζει αναγνώρισης, συγκρίνοντάς την προσπάθειά της με εκείνη των ακαδημαϊκών, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνια μελετώντας άρθρα, περιοδικά και επιστημονικά συγγράμματα για να γίνουν ειδικοί στον τομέα τους.

«Τα περισσότερα μυθιστορήματα είναι σκουπίδια. Το να διαβάσεις 100 trashy μυθιστορήματα ισοδυναμεί με ώρες παρακολούθησης reality TV. Μόνο τα πραγματικά εξαιρετικά μυθιστορήματα πρέπει να θεωρούνται ανάγνωση», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «Δεν ήξερα ότι τα ρομαντικά μυθιστορήματα για ενήλικες μετράνε ως βιβλία».

Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Δεν υπάρχει κανένα επίτευγμα στο να αποδεικνύεις ότι διάβασες 120 βιβλία. Συγχαρητήρια γι’ αυτό, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, είσαι καλύτερη από τους ακαδημαϊκούς/φοιτητές που αφιερώνουν πάνω από ένα χρόνο διαβάζοντας εγχειρίδια, άρθρα, περιοδικά για να γίνουν ειδικοί στον τομέα τους, κάτι που προφανώς προσθέτει αξία στην κοινωνία; Αγαπώ και εγώ το διάβασμα αλλά πρέπει να κοινωνικοποιείσαι λίγο. Μην είσαι τόσο μοναχική, βγες έξω, δες μια ταινία με έναν ή δύο φίλους». Στο ίδιο κλίμα και άλλο σχόλιο: «Τα hood βιβλία δεν μετράνε. Πού είναι τα βιβλία αυτοβελτίωσης;».

Η Armah, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, απάντησε στους επικριτές που αμφισβήτησαν την εγκυρότητα του αριθμού των βιβλίων, επειδή τα περισσότερα ήταν ψηφιακά. Δημοσίευσε screenshot από τον λογαριασμό της στο Goodreads, την πλατφόρμα όπου οι αναγνώστες καταγράφουν, βαθμολογούν και σχολιάζουν τα βιβλία που διαβάζουν, γράφοντας: «Μην αμφιβάλλετε για τον αριθμό μου – τα ebooks, δηλαδή τα υπόλοιπα βιβλία που διάβασα ψηφιακά, μετράνε κι αυτά, και το Goodreads το επιβεβαιώνει».

Η ιστορία της Armah φέρνει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ερώτημα: έχει σημασία το τι διαβάζει κανείς ή το γεγονός ότι διαβάζει; Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία κάνει την πρόσβαση στη γνώση πιο εύκολη από ποτέ, φαίνεται πως το πάθος για το διάβασμα συνεχίζει να διχάζει. Άλλοι θα το χειροκροτούν. Κι άλλοι θα το κρίνουν.