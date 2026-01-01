Αποφασισμένοι να σκληρύνουν την στάση τους οι αγρότες – Οι προτάσεις στο «τραπέζι» ενόψει της σύσκεψης την Κυριακή

Αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους είναι οι αγρότες, που έκαναν ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στα μπλόκα, μαζί με τις οικογένειες τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα όπου θα ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες έκαναν αλλαγή του χρόνου στα μπλόκα, για πρώτη φορά στα χρονικά των κινητοποιήσεων τους, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι συζητήσεις στα μπλόκα έχουν ήδη ξεκινήσει ενόψει της σύσκεψης της Κυριακής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρας, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Νίκαια: Ανυποχώρητοι οι αγρότες, προτάσεις για κλιμάκωση

Την Παρασκευή (2/1) θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα (3/1), θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται στο σημείο εδώ και 33 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΟΡΕΝ, οι αγρότες της Νίκαιας φαίνεται πως έχουν «κλειδώσει» δύο προτάσεις ενόψει της σύσκεψης την Κυριακή στα Μάλγαρα.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού, οι προτάσεις είναι οι εξής:

Ολικό, κυκλοφοριακό μπλακ-αουτ

Μαζική απόβαση με τα τρακτέρ στην Αθήνα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας

Σύσκεψη και στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα μέχρι και την Δευτέρα, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

Η εικόνα στα Πράσινα Φανάρια

Εν αναμονή των κρίσιμων αποφάσεων στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης δήλωσαν σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση.

Όπως επισημαίνουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο του Φιλώτα και στο τελωνείο της Νίκης, παραμένουν στα παραπήγματα και κόβουν και δεύτερη βασιλόπιτα για τους φίλους με θερμοκρασίες -12 βαθμούς Κελσίου. Στο μπλόκο της Σιάτιστας οι αγρότες υποδέχτηκαν την νέα χρονιά με τις οικογένειές τους και φίλους, ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικά χωρίς προβλήματα με τα τρακτέρ να παραμένουν παραταγμένα στο μπλόκο.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών έως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο, τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου.

Ανοιχτά τα διόδια των Μαλγάρων για την επιστροφή των αδειούχων

Δεν υποχωρούμε και δεν σπάμε λένε οι αγρότες που δηλώνουν ενωμένοι και έτοιμοι για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Η αδιαλλαξία της κυβέρνησης, όπως τονίζουν, τους έβγαλαν στους δρόμους και το 2026 τους βρίσκει πιο δυνατούς απέναντι σε υποσχέσεις «πυροτεχνήματα».

Οι Τρικαλινοί αγρότες στο μπλόκο του Λόγγου έδειξαν ότι δεν τους πτοεί το κρύο και η ανάγκη για επιβίωση τους δίνει δύναμη για να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σουβλάκια, λουκάνικα και ντόπια κρέατα ήταν το δώρο τους στους διερχόμενους οδηγούς και όλες τις επαγγελματικές ομάδες που τους στηρίζουν εδώ και έναν μήνα. Στα μπλόκα της Καρδίτσας και της Θήβας στήθηκαν ρεβεγιόν φτωχικά αλλά δυναμικά.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, οι αγρότες θα κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια των Μαλγάρων και για την επιστροφή των αδειούχων της Πρωτοχρονιάς, περιμένοντας τις κρίσιμες αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης.