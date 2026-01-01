Τουρκία: Μία 55χρονη ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του Ντόναλντ Τραμπ – «Θέλω απλώς να μάθω αν είναι ο πατέρας μου»

Την απόρριψη αγωγής πατρότητας που είχε καταθέσει γυναίκα από την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ο βιολογικός της πατέρας, αποφάσισε τουρκικό δικαστήριο, κρίνοντας ότι η υπόθεση δεν στηριζόταν σε συγκεκριμένα πραγματικά και αποδεικτικά στοιχεία. Παράλληλα, η γυναίκα δηλώνει ότι έχει ήδη ασκήσει έφεση και έχει απευθυνθεί τόσο στην αμερικανική πρεσβεία όσο και στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, επιμένοντας στο αίτημά της για τεστ DNA.

Η 55χρονη Νέκλα Οζμέν, η οποία ζει στην Άγκυρα, κατέθεσε την αγωγή στις 25 Σεπτεμβρίου στο 27ο Οικογενειακό Δικαστήριο της Άγκυρας, ζητώντας την αναγνώριση της πατρότητας από τον Ντόναλντ Τραμπ και τη διενέργεια εξέτασης DNA. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή με απόφαση της 10ης Οκτωβρίου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η προσφεύγουσα δεν παρουσίασε επαρκή πραγματικά περιστατικά ή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν τη διεξαγωγή δίκης.

Ankara’da yaşayan Necla Özmen (55), biyolojik babasının Donald John Trump olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasında ret kararı aldı. Mahkeme, iddianın somut delillere dayanmadığını belirtti. Özmen, karara itiraz etti. pic.twitter.com/0ewNBlehZx — Daily Ports (@dailyportscom) January 1, 2026

Στο σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο ανέφερε ότι η αγωγή βασιζόταν σε αβάσιμους ισχυρισμούς και ότι η έλλειψη στοιχείων ήταν ουσιαστική και όχι διαδικαστική, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να θεραπευτεί με τη χορήγηση επιπλέον χρόνου. Όπως επισημάνθηκε, η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την κατάλληλη παρουσίαση πραγματικών περιστατικών και αποδεικτικών στοιχείων.

Η Νέκλα Οζμέν είναι επίσημα καταχωρημένη ως κόρη των Σατί και Ντουρσούν Οζμέν. Στην αίτησή της ανέφερε ότι γεννήθηκε το 1970 και μεγάλωσε από το ζευγάρι, ενώ ο Ντουρσούν Οζμέν πέθανε το 2009. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το 2017 η Σατί Οζμέν της αποκάλυψε ότι είχε μάθει την αλήθεια για τη γέννησή της, λέγοντάς της πως είχε γεννήσει ένα νεκρό παιδί και ότι μια γυναίκα ονόματι Σοφία, η οποία είχε γεννήσει κοριτσάκι στο ίδιο νοσοκομείο, της έδωσε το δικό της νεογέννητο.

Trump’a babalık davası açan Necla Özmen: “İnşallah babam çıkar. Bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum.” https://t.co/eOVmTmDah1 pic.twitter.com/6FZCNYV8rs — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) December 31, 2025

Η Οζμέν υποστήριξε ακόμη ότι η Σοφία έμεινε έγκυος έπειτα από παράνομη σχέση με τον Τραμπ και ότι αργότερα εγκατέλειψε το μωρό, το οποίο στη συνέχεια καταχωρήθηκε από την οικογένεια Οζμέν. Μιλώντας στο DHA, η ίδια δήλωσε ότι έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου και ότι έχει αποστείλει αιτήσεις τόσο στην αμερικανική πρεσβεία όσο και στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως είπε, πιστεύει ότι ο βιολογικός της πατέρας εργαζόταν στο ΝΑΤΟ εκείνη την περίοδο και ότι είχε δείξει στη θετή της μητέρα φωτογραφία του Τραμπ όταν της παρέδωσαν το παιδί. «Δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι αυτό. Θέλω να μάθω αν είναι ο πατέρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να του προκαλέσω προβλήματα. Θέλω απλώς να μάθω την αλήθεια».

Η ίδια δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ο Τραμπ να συμφωνήσει να υποβληθεί σε τεστ DNA και εξέφρασε την επιθυμία να τον συναντήσει, σημειώνοντας ότι πιστεύει πως δεν θα αρνηθεί το αίτημά της.