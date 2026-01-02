Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε αμάχους την Πρωτοχρονιά

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σκληρές κατηγορίες την Πρωτοχρονιά, με τις δύο πλευρές να υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των γιορτινών ημερών δέχθηκαν επιθέσεις που έπληξαν αμάχους και κρίσιμες υποδομές, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για φονική επίθεση με drones σε ξενοδοχείο και καφέ σε ρωσικά ελεγχόμενο τμήμα της περιοχής Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, όπου πολίτες γιόρταζαν την αλλαγή του χρόνου. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 50 τραυματίστηκαν. Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής, Βλαντιμίρ Σάλντο, χαρακτήρισε το πλήγμα «σκόπιμη επίθεση κατά αμάχων», υποστηρίζοντας ότι τρία ουκρανικά drones έπληξαν τους εορτασμούς στο παραθαλάσσιο χωριό Χόρλι. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου» και κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να αποσπάσει την προσοχή από τις αποτυχίες της στο μέτωπο.

Από την άλλη πλευρά, το Κίεβο κατηγόρησε τη Ρωσία για εκτεταμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι περισσότερα από 200 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις σε επτά περιοχές της χώρας. «Την Πρωτοχρονιά, η Ρωσία φέρνει σκόπιμα τον πόλεμο», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και προσθέτοντας ότι το Κίεβο αναμένει την έγκαιρη παράδοση αμυντικού εξοπλισμού που έχει συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι στοχεύει αποκλειστικά στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους και δεν προχώρησε σε συγκεκριμένη αναφορά για την επίθεση που καταγγέλλει η Ρωσία στη Χερσώνα. Παράλληλα, ουκρανικές αρχές ανέφεραν νέους θανάτους αμάχων από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Χερσώνα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διπλωματικές συνομιλίες υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη ότι επιχειρεί, μέσω των στρατιωτικών ενεργειών της, να επηρεάσει το κλίμα και τις διεθνείς εντυπώσεις ενόψει των διαπραγματεύσεων.

