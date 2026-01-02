Περού: Αιματηρή επίθεση σε ορυχείο – Τρεις νεκροί και επτά αγνοούμενοι

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ επτά ακόμη θεωρούνται αγνοούμενοι, ύστερα από επίθεση που σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εναντίον ανθρακωρύχων που εργάζονταν σε παράνομα ορυχεία στο βόρειο Περού. Την πληροφορία γνωστοποίησε σήμερα τοπικός δήμαρχος, στο πλαίσιο μιας νέας επίθεσης στη μακρά σειρά βίαιων περιστατικών που πλήττουν τα μικρά χρυσωρυχεία της χώρας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πόλη της βόρειας περιφέρειας Λα Λιμπερτάδ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πατάς, Άλντο Μαρίνο, ο οποίος μίλησε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 η αστυνομία είχε ανακοινώσει τον θάνατο 13 ανθρώπων στην ίδια περιοχή, καθώς εγκληματικές οργανώσεις επιχειρούν να εδραιώσουν την επιρροή τους στον τομέα της εξόρυξης.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχω λάβει από την αστυνομία, τρία άτομα σκοτώθηκαν κοντά σε είσοδο ορυχείου και επτά αγνοούνται», ανέφερε ο Μαρίνο στο Canal N, σημειώνοντας παράλληλα ότι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πιθανώς μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το περιστατικό, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν ήταν διαθέσιμοι για να προβούν σε δηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ