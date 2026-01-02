Περού: Αιματηρή επίθεση σε ορυχείο – Τρεις νεκροί και επτά αγνοούμενοι

Σύνοψη από το

  • Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά αγνοούνται μετά από επίθεση σε παράνομα ορυχεία στο βόρειο Περού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
  • Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πόλη της βόρειας περιφέρειας Λα Λιμπερτάδ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πατάς, Άλντο Μαρίνο.
  • Πρόκειται για μία νέα επίθεση στη μακρά σειρά βίαιων περιστατικών που πλήττουν τα μικρά χρυσωρυχεία της χώρας, ενώ η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το περιστατικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Περού: Αιματηρή επίθεση σε ορυχείο – Τρεις νεκροί και επτά αγνοούμενοι

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ επτά ακόμη θεωρούνται αγνοούμενοι, ύστερα από επίθεση που σημειώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εναντίον ανθρακωρύχων που εργάζονταν σε παράνομα ορυχεία στο βόρειο Περού. Την πληροφορία γνωστοποίησε σήμερα τοπικός δήμαρχος, στο πλαίσιο μιας νέας επίθεσης στη μακρά σειρά βίαιων περιστατικών που πλήττουν τα μικρά χρυσωρυχεία της χώρας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πόλη της βόρειας περιφέρειας Λα Λιμπερτάδ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πατάς, Άλντο Μαρίνο, ο οποίος μίλησε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 η αστυνομία είχε ανακοινώσει τον θάνατο 13 ανθρώπων στην ίδια περιοχή, καθώς εγκληματικές οργανώσεις επιχειρούν να εδραιώσουν την επιρροή τους στον τομέα της εξόρυξης.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχω λάβει από την αστυνομία, τρία άτομα σκοτώθηκαν κοντά σε είσοδο ορυχείου και επτά αγνοούνται», ανέφερε ο Μαρίνο στο Canal N, σημειώνοντας παράλληλα ότι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για πιθανώς μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το περιστατικό, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν ήταν διαθέσιμοι για να προβούν σε δηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Έως τις 31 Μαρτίου η διάρκεια του προγράμματος

ΤΕΒΑ: Έρχεται η προπληρωμένη κάρτα αντί για διανομή τροφίμων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:37 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Σοκ και δυσπιστία για την φωτιά στο μπαρ που μετέτρεψε σε τραγωδία το πρωτοχρονιάτικο πάρτι – Τα βεγγαλικά στις σαμπάνιες και τα εύφλεκτα υλικά στην οροφή

Σοκ, δέος και δυσπιστία. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι το περιβόητο χιονοδρομικό κέντρο το...
23:10 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Υπουργείο Εξωτερικών Ιταλίας: Περίπου 15 Ιταλοί τραυματίστηκαν και ισάριθμοι αγνοούνται στην πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβ...
22:55 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις διαδηλώσεις – 30 συλλήψεις στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης»

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας άφησαν έξι νεκρούς σήμερα στο δυτικό Ιράν...
22:48 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Η Νέα Υόρκη στην εποχή Μαμντάνι: Το στοίχημα της «ηθικής πόλης» και η κοινωνική ατζέντα του – Οι συμβολισμοί της ορκωμοσίας

Με δημόσια τελετή έξω από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέλαβε επισήμως τα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι