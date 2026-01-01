Εύη Βατίδου: Πρωτοχρονιά μαζί με τα παιδιά της – Η αγκαλιά με τον Χρήστο και την Μάιρα Κούγια

  • Η Εύη Βατίδου καλωσόρισε το 2026 αγκαλιά με τα παιδιά της, Χρήστο και Μάιρα Κούγια, δίνοντας έμφαση στη σημασία της οικογένειας. Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα social media, η νέα χρονιά τους βρήκε ενωμένους.
  • Η πρώτη ανάρτηση της Εύης Βατίδου για το 2026 αποτύπωσε μια συγκινητική στιγμή, καθώς πόζαρε χαμογελαστή με τα παιδιά της, καρπό του γάμου της με τον Αλέξη Κούγια.
  • Μετά από ένα δύσκολο 2025, η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαμόγελα και ενότητα για την οικογένεια, με τον Χρήστο και τη Μάιρα να στέκονται δυνατά δίπλα στη μητέρα τους.
Με φόντο μια ήρεμη και ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα, η Εύη Βατίδου καλωσόρισε το 2026 αγκαλιά με τα παιδιά της, Χρήστο και Μάιρα Κούγια. Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα social media, η νέα χρονιά βρήκε τη μητέρα και τα δύο παιδιά της ενωμένους, δίνοντας έμφαση στη σημασία της οικογένειας.

Η πρώτη ανάρτηση της Εύης Βατίδου για το 2026 αποτύπωσε μια συγκινητική στιγμή, καθώς πόζαρε χαμογελαστή με τα παιδιά της, καρπό του γάμου της με τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2025. Η φωτογραφία έδειχνε τη Μάιρα και τον Χρήστο στην αγκαλιά της, με τη μητέρα τους να επιλέγει μια λιτή και συναισθηματική ανάρτηση, εστιάζοντας στην οικογενειακή θαλπωρή.

Παράλληλα, η Εύη Βατίδου ανάρτησε και βίντεο από την κοπή της βασιλόπιτας, καταγράφοντας μια ακόμη οικογενειακή στιγμή γεμάτη τρυφερότητα.

Το 2025 υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολο για την οικογένεια, μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, ωστόσο η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαμόγελα και ενότητα. Ο Χρήστος Κούγιας και η Μάιρα φαίνεται να στέκονται δυνατά δίπλα στη μητέρα τους, αφήνοντας πίσω τις δυσκολίες και ξεκινώντας το 2026 με αισιοδοξία και οικογενειακή συνοχή.

