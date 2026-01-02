Βενεζουέλα: Ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει «έτοιμος» να συζητήσει με τις ΗΠΑ για τον αγώνα κατά των ναρκωτικών και το πετρέλαιο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εμφανίστηκε διατεθειμένος να ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για μια σειρά από σοβαρά ζητήματα, όπως η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η συνεργασία στον τομέα του πετρελαίου, καθώς και πιθανές οικονομικές συμφωνίες. Παράλληλα, απέφυγε να απαντήσει για την επιδρομή σε λιμενική εγκατάσταση που ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εκτιμάται ότι ήταν το πρώτο χτύπημα σε βενεζουελάνικο έδαφος.

Ο κ. Μαδούρο, μιλώντας σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας που μεταδόθηκε χθες Πέμπτη, σημείωσε: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ξέρει, διότι το έχουμε πει σε πολλούς αντιπροσώπους της: αν θέλουν να συζητήσουμε σοβαρά μια συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι. Αν θέλουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις, όπως αυτή της Chevron, όποτε θέλουν, όπου θέλουν κι όπως θέλουν».

Η τοποθέτησή του έγινε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένταση μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, με τις ΗΠΑ να εντείνουν την πίεση στη Βενεζουέλα και να αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις και πλοία υψηλής ισχύος στην Καραϊβική. Ο πρόεδρος Μαδούρο σημείωσε πως θα μπορούσαν να εξεταστούν και «συνολικές συμφωνίες οικονομικής ανάπτυξης», ανοίγοντας έτσι το ενδεχόμενο για ευρύτερο διάλογο.

Στο ίδιο πλαίσιο, όταν ρωτήθηκε για την επιδρομή που φέρεται να έγινε σε λιμενική εγκατάσταση – όπως είχε αναφέρει ο Αμερικανός ομόλογός του τη Δευτέρα – απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας: «Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε σε μερικές ημέρες».

Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προβλήτα στις ακτές της Βενεζουέλας, απ’ όπου – σύμφωνα με τον ίδιο – φορτώνονταν σκάφη που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών. Δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για στρατιωτική επιχείρηση ή για ενέργεια της CIA, ούτε και το ακριβές σημείο όπου συνέβη η επίθεση, αναφέροντας απλώς πως έγινε «κατά μήκος της ακτής».

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή του λιμανιού όπου φορτώνουν τα σκάφη με ναρκωτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους από το θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Πηγή: AFP