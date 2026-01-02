Ελβετία: Αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά – Δάκρυα, βουβός πόνος και νεκρική σιγή

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπου άναψαν κεριά και άφησαν λουλούδια σε αγρυπνία μνήμης για τα θύματα και τους τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε πολυσύχναστο μπαρ. Η φωτιά άφησε πίσω της τουλάχιστον 40 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, βυθίζοντας την τοπική κοινωνία στο πένθος και τη σιωπή.

Ένας αυτοσχέδιος βωμός με λουλούδια και κεριά στήθηκε στην κορυφή του δρόμου που οδηγεί στο μπαρ όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη και επικρατούσε νεκρική σιγή. Άνθρωποι στέκονταν ακίνητοι, ενώ όσοι μιλούσαν το έκαναν ψιθυριστά, με τον πόνο να παραμένει βουβός.

«Δεν ήμουν εκεί, αλλά είχα πολλούς φίλους και συγγενείς που ήταν», είπε ένας νεαρός που θρηνούσε. «Μερικοί πέθαναν, άλλοι είναι στο νοσοκομείο. Περίπου 10», ανέφερε στο AFP. «Είναι κυρίως φίλοι των γονιών μου, αλλά τους γνωρίζω πολύ καλά», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι άφησε λουλούδια «ως ένα μικρό αφιέρωμα». «Είθε να αναπαυτούν εν ειρήνη».

Ομάδες φίλων αγκαλιάζονταν, κρατούσαν τα χέρια τους και έκλαιγαν μαζί. «Ο γιος μου θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν εκεί μέσα. Δεν ήταν μακριά», είπε στο AFP ο Πολ Μάρκινς, κάτοικος της περιοχής εδώ και 24 χρόνια. «Ήταν με την κοπέλα του, υποτίθεται ότι θα έμπαιναν μέσα. Τελικά, δεν τα κατάφεραν», σημείωσε, προσθέτοντας: «Όταν γύρισε σπίτι, ήταν πραγματικά σε κατάσταση σοκ». Ένας φίλος του 17χρονου γιου του μεταφέρθηκε για θεραπεία στη Γερμανία, με εγκαύματα στο 30% του σώματός του.

Μια γυναίκα, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, ανέφερε ότι «υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, και έχουμε κάποιον κοντινό μας που εξακολουθεί να αγνοείται. Δεν έχουμε νέα τους». Μια άλλη γυναίκα συμπλήρωσε: «Ήταν νέοι άνθρωποι και άνθρωποι που γνωρίζαμε». Στο ερώτημα αν γνωρίζει τι απέγιναν όλοι, απάντησε: «Για μερικούς, όχι. Για μερικούς, ακόμα περιμένουμε».

Νωρίτερα, στην εκκλησία Montana-Station, τελέστηκε λειτουργία μνήμης για όσους έχασαν τη ζωή τους, με μελαγχολική μουσική από το εκκλησιαστικό όργανο.

Μετά τη λειτουργία, οι άνθρωποι στάθηκαν έξω, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν τις σκέψεις τους, ενώ κάποιοι αποχώρησαν με δάκρυα στα μάτια. «Υπήρχε πολύς κόσμος, ήταν πολύ κατανυκτική ατμόσφαιρα και ακούστηκε ένα όμορφο κήρυγμα για την ελπίδα. Ας έχουμε τουλάχιστον αυτό: την ελπίδα», είπε ο Ζαν Κλοντ, ντόπιος εκκλησιαζόμενος.

Ένας νεαρός άνδρας, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Γνωρίζαμε πολλούς φίλους των φίλων μας που ήταν εκεί. Και τους αποδίδουμε τον σεβασμό μας». «Θα μπορούσε να ήταν ο γιος μου, πολύ απλά», είπε η Μίνα, με δάκρυα στα μάτια. «Χθες το βράδυ, ήταν απλά σύμπτωση που δεν ήταν εκεί», ανέφερε στο AFP, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια σερβιτόρα που γνωρίζει, τον σερβίρει πάντα, είναι πολύ φιλικός μαζί της και, δυστυχώς, έχει χαθεί». Η Βερόνικα, μια ηλικιωμένη Ιταλίδα που ζει στο Κραν Μοντανά εδώ και 40 χρόνια, σκούπισε τα δάκρυά της και είπε: «Ο πόνος των άλλων είναι ο πόνος όλων».

Στο μεταξύ, ένας έφηβος που επέζησε της πυρκαγιάς δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης στο Associated Press ότι ένας φίλος του πέθανε και «δύο ή τρεις» άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Αξέλ Κλαβιέ από το Παρίσι περιέγραψε τον τρόμο που ένιωσε, όταν κρύφτηκε πίσω από ένα τραπέζι και πάλευε να αναπνεύσει. Ο ίδιος έτρεξε και χρησιμοποίησε το τραπέζι για να σπάσει ένα παράθυρο και να διαφύγει.

Ο 16χρονος δεν είδε πώς ξεκίνησε η φωτιά, αλλά θυμήθηκε τις σερβιτόρες να φτάνουν με βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας, πριν ξεσπάσει, όπως είπε, το «απόλυτο χάος».

«Νομίζεις ότι είσαι ασφαλής εδώ, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Ήταν άνθρωποι σαν εμάς», δήλωσε στο Reuters ο Πιεμάρκο Πάνι, 18 ετών. «Ήταν σαν ταινία τρόμου», είπε από την πλευρά του ο Ιλάν Ατσούρ, 26 ετών. «Τώρα είναι η ώρα να είμαστε μαζί, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είναι σημαντικό», πρόσθεσε.

