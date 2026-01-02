Ελβετία: Γονείς αναζητούν τα παιδιά τους – Δημιουργήθηκε λογαριασμός στο Instagram

«Μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία αυτής της χώρας», έτσι περιγράφει ο Ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν την τραγωδία από την πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Κραν-Μοντανά. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν.

Οι λεπτομερείς πληροφορίες για τα θύματα είναι προς το παρόν πολύ σπάνιες. Ωστόσο, εικάζεται ότι πολλοί νέοι τραυματίστηκαν στο μπαρ «Le Constellation». «Πολλά από τα θύματα ήταν νέοι, γεμάτοι ελπίδα και όνειρα», δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης.

«Δεν ξέρω αν ο γιος μου είναι ακόμα ζωντανός».

Η Λετίσια Μπρόνταρντ-Σίτρε από τη δυτική Ελβετία αναζητά απεγνωσμένα τον γιο της από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια υποστήριξης και χιλιάδες αναδημοσιεύσεις στο Facebook.

Εκεί γράφει: «Ο γιος μου, Άρθουρ Μπρόνταρντ, γεννημένος στις 22 Φεβρουαρίου 2009, είναι ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν-Μοντανά. Δεν γνωρίζουμε αν είναι ζωντανός ή πού βρίσκεται. Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το σε ποιο νοσοκομείο βρίσκεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!»

«Ελπίζω ότι η φωτογραφία του γιου μου θα κάνει τον γύρο του κόσμου», είπε η απελπισμένη μητέρα αργά το βράδυ της Πέμπτης. «Θα βρω τον Άρθουρ, είμαι σίγουρη γι’ αυτό. Δεν θα περιμένω να τον βρει κάποιος άλλος. Θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο η ίδια». Η μητέρα πήγε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λωζάνης.

Από το ατύχημα, οι γονείς του Άρθουρ δεν έχουν λάβει καμία πληροφορία για την κατάσταση του γιου τους: «Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες από τότε που εξαφανίστηκε ο Άρθουρ και δεν έχουμε νέα. Ζω έναν εφιάλτη, έναν πραγματικό εφιάλτη», είπε.

Δημιουργήθηκε λογαριασμός Instagram Εν τω μεταξύ, συγγενείς αναζητούν τους αγνοούμενους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένας προσωρινός λογαριασμός στο Instagram , ο οποίος θα διαγραφεί μόλις βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Οι διαχειριστές του λογαριασμού δημοσιεύουν φωτογραφίες των αγνοουμένων. Μεταξύ πολλών δημοσιεύσεων υπάρχουν πληροφορίες για τους νέους που βρέθηκαν στο “Le Constellation” το βράδυ της Τετάρτης. Οι συγγενείς παρέχουν τους αριθμούς τηλεφώνου τους και ελπίζουν να επικοινωνήσουν σύντομα μαζί τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η φωτογραφία του Arthur. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Partage des avis de recherche après l’incendie du Constellation (@cransmontana.avisderecherche)

Πολλοί Ιταλοί είναι μεταξύ των θυμάτων. Είναι γνωστό ότι 12 έως 15 Ιταλοί νοσηλεύτηκαν μετά την πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. Περίπου ο ίδιος αριθμός εξακολουθεί να αγνοείται.

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι ο 16χρονος Τζιοβάνι Ταμπούρι από την Μπολόνια. Η μητέρα του απηύθυνε έκκληση για να βρεθεί ο γιος της. «Καλούμε όλα τα νοσοκομεία, αλλά κανείς δεν ξέρει τίποτα, ειδικά επειδή οι ασθενείς είναι σε άθλια κατάσταση», δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica. Ο Τζιοβάνι βρισκόταν σε διακοπές με τον πατέρα του, ο οποίος έχει σπίτι στην Ελβετία.

Ο 16χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι αγνοείται επίσης. Πιστεύεται ότι κι αυτός πέρασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με φίλους στο μπαρ «Le Constellation». Η οικογένειά του δεν έχει λάβει καμία πληροφορία από τότε που συνέβη η τραγωδία και περιμένει απεγνωσμένα οποιαδήποτε πληροφορία, αναφέρει η «Genova Today». Ο Εμανουέλε είναι νεαρός παίκτης γκολφ και ζει στο Ντουμπάι.