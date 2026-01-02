Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Η επιτυχία του μπαρ επέτρεψε στο ζευγάρι να ανοίξει δύο ακόμη εστιατόρια στην περιοχή.

Ωστόσο, οι ερευνητές της πυροσβεστικής που διερευνούν την αιτία της τραγωδίας λέγεται ότι διερευνούν τώρα εάν το υπόγειο, το οποίο είχε μόνο μία σχετικά στενή σκάλα, ήταν ουσιαστικά «μια καταστροφή που περίμενε να συμβεί».

Πολλοί από τους νεκρούς πιστεύεται ότι καταπατήθηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στη μοναδική έξοδο, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στον κλειστό χώρο, ο οποίος ήταν γεμάτος.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν επίσης εάν τα ξύλινα έπιπλα μέσα στο υπόγειο, η ξύλινη επένδυση σε ορισμένους από τους τοίχους και το φερόμενο μονωτικό υλικό αφρού στην οροφή συνέβαλαν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Flashover φωτιά

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως η φωτιά προφανώς προκλήθηκε από μια σερβιτόρα που κρατούσε ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, με αποτέλεσμα να αναφλεγεί υλικό στην οροφή, προτού οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα καθώς οι πανικόβλητοι θαμώνες έτρεχαν για να σωθούν μέσα σε πανικό.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα μια «flashover» φωτιά, η οποία οδήγησε σε μία ή περισσότερες εκρήξεις, με αποτέλεσμα όλες οι εύφλεκτες επιφάνειες στο δωμάτιο να αναφλεγούν ακαριαία.

Αναπόφευκτα θα τεθούν ερωτήματα σχετικά με το πόσο σκόπιμο ήταν για τον χώρο να χρησιμοποιήσει βεγγαλικά ως σκηνικά στοιχεία για να δημιουργήσει μια θεατρική παράσταση σερβιρίσματος ποτών.

Η κα Moretti βρισκόταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και φέρεται να υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν σε ένα από τα άλλα καταστήματά τους. Το ζευγάρι λέγεται ότι είναι «απόλυτα σοκαρισμένο», σύμφωνα με πηγές.

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου στο Instagram και το Facebook είχαν απενεργοποιηθεί νωρίς σήμερα, ακόμη και ενώ τα θύματα της πυρκαγιάς εξακολουθούσαν να ανασύρονται από τα συντρίμμια του κλαμπ.

Le Constellation: Πώς δημιουργήθηκε

Αυτός και η σύζυγός του επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το Κραν-Μοντανά το 2011, αφού «άκουσε γι’ αυτό από Ελβετούς πελάτες», σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Le Nouvelliste. Το άρθρο ανέφερε πώς το ζευγάρι ερωτεύτηκε το θέρετρο και αποφάσισε να χτίσει μια επιχείρηση εκεί.

Πρόσθεσε ότι βρήκαν το Le Constellation στο κέντρο του θερέτρου προς πώληση και υπέγραψαν συμφωνία για την ανάληψή του τον Ιούνιο του 2015.

Εργάστηκαν «αδιάκοπα» για να προετοιμάσουν το κλαμπ για τα εγκαίνια, αναγκαζόμενοι ουσιαστικά να ανακαινίσουν πλήρως το μπαρ, καθώς προηγουμένως είχε «αφεθεί ακριβώς όπως ήταν».

Περιγράφοντας τις προσπάθειές του να ανοίξει το κλαμπ, ο κ. Moretti δήλωσε στην εφημερίδα: «Έκανα σχεδόν τα πάντα μόνος μου. Κοιτάξτε αυτούς τους τοίχους, υπάρχουν 14 τόνοι ξερολιθιάς, προέρχονται από το Saint-Léonard!».

Είπε πώς το μπαρ του χρησίμευε ως «τόπος πώλησης για προϊόντα από την Κορσική», πουλώντας αλλαντικά, κρασιά, μπύρες, λικέρ μυρτιάς, ακόμη και ουίσκι με γεύση κάστανου από το νησί, μαζί με περισσότερα τοπικά ελβετικά προϊόντα.

Ο κ. Moretti παραδέχτηκε ότι «αισθάνεται πολύ σαν στο σπίτι του εδώ» στο ελβετικό θέρετρο, λέγοντας στον τοπικό δημοσιογράφο: «Ξέρετε, είμαστε το ίδιο. Είμαστε άνθρωποι του βουνού πρώτα και κύρια. Πεισματάρηδες, αλλά πάνω απ’ όλα, πολύ ευγενικοί».

Ένα άλλο άρθρο στο γαλλόφωνο περιοδικό Altitude πέρυσι περιέγραψε τον κύριο και την κυρία Moretti ως «γεμάτους ενέργεια».

Η επιτυχία του Le Constellation υπό την καθοδήγηση του ζευγαριού οδήγησε στο άνοιγμα ενός γκουρμέ εστιατορίου μπέργκερ στο Κραν-Μοντανά, με την ονομασία Senso, το 2020, και ενός πανδοχείου σε κορσικανικό στιλ με την ονομασία Vieux Chalet στο κοντινό χωριό Λανς το 2023.