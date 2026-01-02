Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 47 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο υπόγειο του νυχτερινού κέντρου «Le Constellation» στην ελβετική πόλη Κραν-Μοντανά. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, μετατρέποντας τον χώρο σε παγίδα θανάτου.
  • Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από βεγγαλικά σε μπουκάλι σαμπάνιας που άναψαν φωτιά στο μονωτικό υλικό στην οροφή, ενώ οι ιδιοκτήτες, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, αντιμετωπίζουν ερωτήματα για την ταχεία εξάπλωση της.
  • Οι αρχές διερευνούν εάν το υπόγειο, με τη μοναδική στενή σκάλα εξόδου, αποτελούσε «μια καταστροφή που περίμενε να συμβεί» και αν τα εύφλεκτα υλικά συνέβαλαν στην «flashover» φωτιά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες του ελβετικού νυχτερινού κέντρου που ξέσπασε η πυρκαγιά σκοτώνοντας τουλάχιστον 47 άτομα και τραυματίζοντας 115 άλλα είναι ένα ζευγάρι Γάλλων. Είναι γνωστοί ως ισχυρές προσωπικότητες στον ελβετικό κλάδο της φιλοξενίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα (12:30 π.μ. GMT) στο υπόγειο του «Le Constellation», ενός δημοφιλούς χώρου διασκέδασης που βρίσκεται στο κέντρο της αλπικής πόλης Κραν-Μοντανά.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το κλαμπ, κατακαίγοντάς το σε μια λυσσαλέα πυρκαγιά που σκότωσε δεκάδες. 

Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα, οι οποίοι κατάγονται από το γαλλικό νησί της Κορσικής, αντιμετωπίζουν τώρα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς η θανατηφόρα πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα στο υπόγειό τους και το μετέτρεψε σε παγίδα θανάτου.

Η σελίδα της κας Moretti στο Facebook αποκαλύπτει ότι έχει δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς κάποτε σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Glamorgan στην Ουαλία, καθώς και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο του Μονακό και στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Μονπελιέ στη Γαλλία.

ιδιοκτήτρια μπαρ Ελβετία
Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα (στη φωτογραφία), οι οποίοι κατάγονται από το γαλλικό νησί της Κορσικής, αντιμετωπίζουν τώρα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το πώς η θανατηφόρα πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.

Το ζευγάρι, που έχει έναν μικρό γιο, άνοιξε το μπαρ τους με το όνομα Le Constellation στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana τον Δεκέμβριο του 2015, αφότου ερωτεύτηκαν την περιοχή όταν την επισκέφτηκαν για μια εβδομάδα διακοπών το 2011.

Το μπαρ με βεράντα στον επάνω όροφο και κλαμπ στο υπόγειο, με DJs και ζωντανή μουσική, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της πόλης με πελατεία κυρίως νέων και εύπορων οπαδών των χειμερινών σπορ και ντόπιων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Crans-Montana, το μπαρ προσέφερε έναν «κομψό χώρο» και μια «εορταστική ατμόσφαιρα» με διαδικτυακές περιγραφές να το χαρακτηρίζουν ως το «μέρος που πρέπει να βρίσκεται κανείς» και δημοφιλές σε ένα διεθνές κοινό.

Είναι επίσης κατανοητό ότι είναι ένα από τα λίγα μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο που επιτρέπει την είσοδο σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, αντί να είναι απαραίτητο να είναι 18 ετών.  

Η επιτυχία του μπαρ επέτρεψε στο ζευγάρι να ανοίξει δύο ακόμη εστιατόρια στην περιοχή.

Ωστόσο, οι ερευνητές της πυροσβεστικής που διερευνούν την αιτία της τραγωδίας λέγεται ότι διερευνούν τώρα εάν το υπόγειο, το οποίο είχε μόνο μία σχετικά στενή σκάλα, ήταν ουσιαστικά «μια καταστροφή που περίμενε να συμβεί».

Φωτιά Ελβετία
Εδώ ξεκινά η κόλαση: Βεγγαλικά που είναι προσαρτημένα στο μπουκάλι της σαμπάνιας έβαλαν φωτιά στο μονωτικό υλικό στην οροφή.

Πολλοί από τους νεκρούς πιστεύεται ότι καταπατήθηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στη μοναδική έξοδο, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στον κλειστό χώρο, ο οποίος ήταν γεμάτος.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν επίσης εάν τα ξύλινα έπιπλα μέσα στο υπόγειο, η ξύλινη επένδυση σε ορισμένους από τους τοίχους και το φερόμενο μονωτικό υλικό αφρού στην οροφή συνέβαλαν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Flashover φωτιά

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως η φωτιά προφανώς προκλήθηκε από μια σερβιτόρα που κρατούσε ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, με αποτέλεσμα να αναφλεγεί υλικό στην οροφή, προτού οι φλόγες εξαπλωθούν γρήγορα καθώς οι πανικόβλητοι θαμώνες έτρεχαν για να σωθούν μέσα σε πανικό.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα μια «flashover» φωτιά, η οποία οδήγησε σε μία ή περισσότερες εκρήξεις, με αποτέλεσμα όλες οι εύφλεκτες επιφάνειες στο δωμάτιο να αναφλεγούν ακαριαία.

Φωτιά Ελβετία μπαρ

 

Αναπόφευκτα θα τεθούν ερωτήματα σχετικά με το πόσο σκόπιμο ήταν για τον χώρο να χρησιμοποιήσει βεγγαλικά ως σκηνικά στοιχεία για να δημιουργήσει μια θεατρική παράσταση σερβιρίσματος ποτών.

Η κα Moretti βρισκόταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και φέρεται να υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν σε ένα από τα άλλα καταστήματά τους. Το ζευγάρι λέγεται ότι είναι «απόλυτα σοκαρισμένο», σύμφωνα με πηγές.

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου στο Instagram και το Facebook είχαν απενεργοποιηθεί νωρίς σήμερα, ακόμη και ενώ τα θύματα της πυρκαγιάς εξακολουθούσαν να ανασύρονται από τα συντρίμμια του κλαμπ.

Φωτιά Ελβετία

Le Constellation: Πώς δημιουργήθηκε

Αυτός και η σύζυγός του επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το Κραν-Μοντανά το 2011, αφού «άκουσε γι’ αυτό από Ελβετούς πελάτες», σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Le Nouvelliste. Το άρθρο ανέφερε πώς το ζευγάρι ερωτεύτηκε το θέρετρο και αποφάσισε να χτίσει μια επιχείρηση εκεί.

Πρόσθεσε ότι βρήκαν το Le Constellation στο κέντρο του θερέτρου προς πώληση και υπέγραψαν συμφωνία για την ανάληψή του τον Ιούνιο του 2015.

Εργάστηκαν «αδιάκοπα» για να προετοιμάσουν το κλαμπ για τα εγκαίνια, αναγκαζόμενοι ουσιαστικά να ανακαινίσουν πλήρως το μπαρ, καθώς προηγουμένως είχε «αφεθεί ακριβώς όπως ήταν».

Περιγράφοντας τις προσπάθειές του να ανοίξει το κλαμπ, ο κ. Moretti δήλωσε στην εφημερίδα: «Έκανα σχεδόν τα πάντα μόνος μου. Κοιτάξτε αυτούς τους τοίχους, υπάρχουν 14 τόνοι ξερολιθιάς, προέρχονται από το Saint-Léonard!».

Είπε πώς το μπαρ του χρησίμευε ως «τόπος πώλησης για προϊόντα από την Κορσική», πουλώντας αλλαντικά, κρασιά, μπύρες, λικέρ μυρτιάς, ακόμη και ουίσκι με γεύση κάστανου από το νησί, μαζί με περισσότερα τοπικά ελβετικά προϊόντα.

Ο κ. Moretti παραδέχτηκε ότι «αισθάνεται πολύ σαν στο σπίτι του εδώ» στο ελβετικό θέρετρο, λέγοντας στον τοπικό δημοσιογράφο: «Ξέρετε, είμαστε το ίδιο. Είμαστε άνθρωποι του βουνού πρώτα και κύρια. Πεισματάρηδες, αλλά πάνω απ’ όλα, πολύ ευγενικοί».

Ένα άλλο άρθρο στο γαλλόφωνο περιοδικό Altitude πέρυσι περιέγραψε τον κύριο και την κυρία Moretti ως «γεμάτους ενέργεια».

Η επιτυχία του Le Constellation υπό την καθοδήγηση του ζευγαριού οδήγησε στο άνοιγμα ενός γκουρμέ εστιατορίου μπέργκερ στο Κραν-Μοντανά, με την ονομασία Senso, το 2020, και ενός πανδοχείου σε κορσικανικό στιλ με την ονομασία Vieux Chalet στο κοντινό χωριό Λανς το 2023.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Η νέα ψηφιακή εποχή ενός σύγχρονου και διαλειτουργικού συστήματος υγείας

21χρονη με σπάνια πάθηση δεν αντέχει τους ήχους των Χριστουγέννων: «Με πιάνει αίσθημα πανικού»

«Μπλόκο» στις εξώσεις: Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Ποιους δανειολήπτες αφορά

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Έως τις 31 Μαρτίου η διάρκεια του προγράμματος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:16 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Μεγάλη διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη -Το τραγούδι «Free Palestine» και ο γιος του Ερντογάν

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη σε πορεία και συγκέντρ...
07:44 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Πώς ξεκίνησε η κόλαση φωτιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά – Έκλεισαν τα social media οι ιδιοκτήτες

Η φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά της Βαλέ, θα μείνει στην ιστορία ως μια α...
07:41 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τόμι Λι Τζόουνς: Εντοπίστηκε νεκρή η 34χρονη κόρη του ηθοποιού, Βικτόρια

Η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στ...
06:31 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυξάνεται η πίεση για τον στρατό στα νότια της χώρας – Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει περισσότερα εδάφη

Ο στρατός της Ουκρανίας δίνει σκληρές μάχες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου η πίεση από τις ρω...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι