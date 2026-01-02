Ριφιφί στον Κολωνό: Περισσότερες από 2 ώρες προσπαθούσε ο δράστης να ανοίξει την τρύπα – Τι λέει η ιδιοκτήτρια του καταστήματος

Μία τεράστια τρύπα άνοιξε ο δράστης που «εισέβαλε» σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών επί της οδού Λένορμαν στον Κολωνό με τη μέθοδο του ριφιφί. Ο διαρρήκτης άρπαξε 500 ευρώ και εξαφανίστηκε.

Είχε στήσει ολόκληρη επιχείρηση από διπλανό ακάλυπτο χώρο. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος είπε μιλώντας στο STAR, ότι «χτύπησε ο συναγερμός τη νύχτα και ήρθε ο σύζυγος».

Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης προσπαθούσε να ανοίξει την τρύπα από τη 1:15 έως τις 03:35. Χρειάστηκε πάνω από 2 ώρες για να τα καταφέρει».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να είχε και συνεργό, καθώς η σκάλα που χρησιμοποίησε για να μπορέσει να «σκάψει» την τρύπα, ήταν βαριά, ενώ χρειάστηκε να κόψει και μία συρμάτινη περίφραξη.

Δείτε το βίντεο: