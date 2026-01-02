e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα

Σύνοψη από το

  • Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Επιπλέον, 12.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 11.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, ενώ 500.000 ευρώ αφορούν επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 80 μητέρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το 2026 θα είμαστε πιο υγιείς και δυνατοί από ποτέ – 8 tips για να το πετύχουμε

Μη πετάτε τα γρατζουνισμένα πιάτα – To απλό κόλπο που τα κάνει σαν καινούρια

«Μπλόκο» στις εξώσεις: Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Ποιους δανειολήπτες αφορά

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Έως τις 31 Μαρτίου η διάρκεια του προγράμματος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:45 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ακίνητα: Πώς θα φορολογηθούν το νέο έτος τα εισοδήματα από ενοίκια – Οι φοροαπαλλαγές για τις «κλειστές» κατοικίες, ο ΕΝΦΙΑ και οι ανακαινίσεις

Νέο φορολογικό καθεστώς, με σημαντικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ιδιοκ...
07:34 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

«Μπλόκο» στις εξώσεις: Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Ποιους δανειολήπτες αφορά

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του  Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Πρι...
11:47 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πιερρακάκης: Το 2026 θα είναι χρονιά ευκαιριών για την Ελλάδα – Με ανάπτυξη, επενδύσεις και τους πολίτες στο επίκεντρο

«Το 2026 θα είναι χρονιά ευκαιριών για την Ελλάδα- με ανάπτυξη, επενδύσεις και τους πολίτες στ...
11:26 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

ΦΠΑ: Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Με την εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ Ε.2113/2025, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επέκταση εφ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι