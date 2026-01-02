Κωνσταντίνα: «Με την Άννα Βίσση υπήρξε μια προστριβή, είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες κόντρες – Η Μαρινέλλα με αβαντάριζε»

Για τη συνεργασία της με σπουδαίες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού αλλά και για μια παλιά της προστριβή με την Άννα Βίσση μίλησε η Κωνσταντίνα στο περιοδικό Gala και στον Γιάννη Βίτσα.

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision του 1983, όταν βρέθηκε στη σκηνή με τη Μαρινέλλα, τη Βίκυ Μοσχολιού, τη Δώρα Στέρη και την Άννα Βίσση. «Μετά τη Eurovision του ’83 συνεργάστηκα με τη Μαρινέλλα σε ένα φανταστικό σχήμα που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν πέντε γυναίκες. Εκείνη, η Βίκυ Μοσχολιού, η Άννα Βίσση, η Δώρα Στέρη κι εγώ. Στη σκηνή γίνονταν χαμός. Θυμάμαι πως όλες μαζί κάναμε τις αδελφές Τατά», περιέγραψε η Κωνσταντίνα.

Στη συνέχεια μίλησε για τη στήριξη που δέχτηκε από τη Μαρινέλλα, τονίζοντας πως υπήρξε καθοριστική για την πορεία της. «Η Μαρινέλλα ήταν πρωτοπόρος. Μου έλεγε: “Έχεις τα φόντα να κάνεις καριέρα. Θέλω να βγαίνεις και να βλέπεις πώς είμαι στη σκηνή”. Με στήριξε πολύ. Κάναμε και ντουέτο το τραγούδι της “Μπορεί”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην Άννα Βίσση, παραδέχτηκε ότι υπήρξε τότε μια ένταση. «Με τη Βίσση υπήρξε μία προστριβή – βέβαια αυτά πια έχουν περάσει. Τότε έβγαζε το “Δώδεκα”. Ενώ η Μαρινέλλα με αβαντζάριζε και αποφάσισε να φωτογραφηθούμε οι πέντε μαζί, από το team της Βίσση υπήρξε αντίδραση και η φωτογράφηση έγινε ξανά με τα τρία μεγάλα ονόματα», αποκάλυψε.

«Το άφησα από τότε πίσω μου. Είναι λογικό, όταν οι καλλιτέχνες παλεύουν να κάνουν καριέρα, να υπάρχουν και κάποιες κόντρες», παραδέχτηκε.