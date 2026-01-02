Βάνα Μπάρμπα: «Δεν ήξερα πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου – Ήθελα να είμαι ελεύθερη»

Στην πρωτοχρονιάτικη εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για τη ζωή της, τη μητρότητα, τις επιλογές που σημάδεψαν την πορεία της, αλλά και τις δυσκολίες που δεν είχε προβλέψει.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε απέναντι στους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο και αναφέρθηκε στις στιγμές που άλλαξαν τη ζωή της, στη σχέση της με την ομορφιά, στην ανάγκη της για ελευθερία, αλλά και στο τίμημα που πλήρωσε μεγαλώνοντας μόνη την κόρη της, Φαίδρα.

Η απόφαση να αποκτήσει παιδί, όπως περιέγραψε, ήρθε όταν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της, σε μια περίοδο που ένιωθε πως της έλειπε κάτι ουσιαστικό. «Ήθελα να κάνω παιδί. Ήμουν 37 χρονών, στο πικ της καριέρας μου, τα είχα ζήσει όλα και μου έλειπε κάτι μεγάλο. Όταν ήρθε αυτό το δώρο από τον Θεό, μου άλλαξε όλη τη ζωή. Έκανα πίσω», είπε. Η Βάνα Μπάρμπα παραδέχθηκε ότι δεν είχε καταλάβει πόσο δύσκολο θα ήταν να μεγαλώσει μόνη της ένα παιδί, σημειώνοντας με έμφαση: «Δεν ήξερα τίποτα. Δεν ήξερα πόσο δύσκολο και επώδυνο είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου. Δεν είναι μαγκιά, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο. Υπερεκτίμησα τον εαυτό μου, πίστεψα ότι μπορώ να τα κάνω όλα».

Η ίδια στάθηκε και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στις αρχές της. «Ζορίστηκα πολύ οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα να συμβιβαστώ και να γίνω “κυρία κάποιου”. Υπήρξε ένας άνθρωπος σημείο αναφοράς για μένα, σαν αυτόν δεν υπήρξε ποτέ κανείς. Ήταν και ευλογία και κατάρα. Πάντα πίστευα ότι ίσως να έβρισκα έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν», είπε.

Μιλώντας για την εικόνα της, υπογράμμισε ότι πίσω από την «ταμπέλα» της σεξουαλικότητας υπήρχαν έντονες ανασφάλειες. «Η ειλικρίνεια ρε παιδιά κέρδισε. Είπα και τα λάθη μου έκανα και τα στραβά μου, τα παραδέχτηκα. Το σέξι προφίλ μου το φόρεσαν πριν το επιλέξω. Δεν το επέλεξα. Δεν το γνώριζα. Μέσα σε όλο αυτό που κουβαλάει η ομορφιά, τώρα πια νιώθω ότι είχα μια αθωότητα. Δεν καταλάβαινα το σέξινες, ήμουνα φοβερά ανασφαλής. Δεν έβλεπα ούτε τη δύναμη της ομορφιάς μου».

Η ανάγκη για ελευθερία ήταν αυτή που καθόρισε τις περισσότερες από τις αποφάσεις της. «Ένα όνειρο είχα πάντα. Ένα. Ούτε να γίνω σταρ, ούτε να γίνω μεγάλη ηθοποιός. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Με έπνιγε ο καθωσπρεπισμός της επαρχίας. Το ’σκασα για να μην παντρευτώ. Χόρεψα στον αρραβώνα με κόκκινο φόρεμα και ήξερα ότι θα φύγω έτσι κι αλλιώς. Έβαλα στην τσάντα μου το σκισμένο “Ρομάντσο” και έφυγα. Αυτό είναι η μοίρα. Τα παιχνίδια της μοίρας», δήλωσε.

Επανερχόμενη στην απόφαση να μεγαλώσει μόνη την κόρη της, δεν δίστασε να μιλήσει για τα λάθη και το προσωπικό κόστος. «Ήμουν ένα ζωάκι, ατίθασο, καθαρό, ανόητο μερικές φορές γιατί αν είχα εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου θα ήμουν πιο πολύ κερδισμένη. Ήθελα να τα μοιράζομαι όλα με φίλους μου, αλλά όταν ήρθε η αντίστροφη μέτρηση και άρχισα να χάνω κάποια χρήματα, δυστυχώς όλοι αυτοί που αγάπησα και ήταν δίπλα μου, έφυγαν σαν τα ποντίκια». Και συνέχισε: «Στα 37 μου είχα ζήσει τα πάντα και ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε. Ήρθε αυτό το δώρο και μου άλλαξε όλη τη ζωή. Δεν ήξερα πόσο δύσκολο, επώδυνο και ανόητο είναι να μεγαλώνω μόνη μου ένα παιδί. Δεν είναι μαγκιά να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου, είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται δύο. Ήμουν άτυχη, ίσως πλήρωσε τη δημοσιότητά μου. Δεν θα μπορούσε να με αντέξει ο μπαμπάς της Φαίδρας. Υπερεκτίμησα τον εαυτό μου. Πίστεψα ότι δεν θα ήταν τίποτα για εμένα».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι όλα όσα έζησε, όλες οι αποφάσεις που πήρε, ακόμα κι εκείνες που πλήγωσαν ή δυσκόλεψαν τη διαδρομή της, βασίστηκαν σε μία βασική επιθυμία: να είναι ελεύθερη.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σχέση της με τον Αναστάση Μαράσλη απέκτησε την κόρη της, Φαίδρα, το 2002.