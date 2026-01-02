Premier League: Κύμα ισοπαλιών με κερδισμένη την Άρσεναλ

Σύνοψη από το

  • Η Premier League μπήκε στο 2026 με τέσσερα ματς που δεν ανέδειξαν νικητή, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα σενάρια για την κορυφή.
  • Η Λίβερπουλ κόλλησε στο 0-0 με τη Λιντς, χάνοντας την ευκαιρία να ξεφύγει, ενώ η Σάντερλαντ έβαλε φρένο στη Μάντσεστερ Σίτι με 0-0.
  • Από το κύμα ισοπαλιών, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ, καθιστώντας την τελευταία την κερδισμένη της αγωνιστικής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Premier League: Κύμα ισοπαλιών με κερδισμένη την Άρσεναλ

Η Premier League μπήκε στο 2026 με τέσσερα ματς που δεν ανέδειξαν νικητή, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα σενάρια για την κορυφή. Η Λίβερπουλ κόλλησε στο 0-0 με τη Λιντς στο «Άνφιλντ», χάνοντας την ευκαιρία να ξεφύγει από Τσέλσι και Γιουνάιτεντ. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν για έβδομο ματς το αήττητο και απείλησαν στο 81΄, με γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο Selhurst Park, η Κρίσταλ Πάλας και η Φούλαμ έμειναν στο 1-1. Ο Ματετά άνοιξε το σκορ στο 39΄, όμως στο 80΄ ο Κέιρνι ισοφάρισε, εκμεταλλευόμενος λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων.

Στο «Στάδιο του Φωτός», η Σάντερλαντ έβαλε φρένο στη Μάντσεστερ Σίτι (0-0), που μετρούσε εννέα σερί νίκες. Η Σίτι είχε μεγάλη φάση με τον Χάαλαντ στο 37΄, αλλά δεν βρήκε το γκολ που ήθελε, μένοντας τέσσερις βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ.

Στο Μπρέντφορντ, η Τότεναμ δεν κατάφερε να συνεχίσει στις νίκες, μένοντας στο 0-0. Οι γηπεδούχοι άντεξαν στην πίεση και πήραν πολύτιμο βαθμό απέναντι στους Spurs που ψάχνουν σταθερότητα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-3
  • Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2
  • Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2
  • Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2
  • Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1
  • Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1-1
  • Λίβερπουλ-Λιντς 0-0
  • Μπρέντφορντ-Τότεναμ 0-0
  • Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-0

Η βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Έως τις 31 Μαρτίου η διάρκεια του προγράμματος

ΤΕΒΑ: Έρχεται η προπληρωμένη κάρτα αντί για διανομή τροφίμων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:58 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ταϊρίκ Τζόουνς – Ρεπορτάζ από το Ισραήλ συνδέει τον Αμερικανό με την Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς παίρνει νέα τροπή, καθώς η Μακάμπι Τελ Αβίβ φέρεται να έχει μπει ...
22:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Άρχισε συζητήσεις για τον Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ έντονα πλέον στη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση του ρόστερ το...
14:55 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Οι διαιτητές στο ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Λετονός Όλεγκ Λάτισεβς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς, είναι οι τ...
04:45 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κόπα Άφρικα: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Η ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στον Ε’ και ΣΤ’ όμιλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ορι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι