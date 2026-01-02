Ζαΐρ Μπολσονάρου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στη φυλακή

Στη φυλακή επέστρεψε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, αφού έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο της Μπραζίλια την Πέμπτη (1/1).

Ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση κήλης και επίμονου λόξυγγα. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν άδειας του Ανώτατου Δικαστηρίου, έπειτα από σχετικό αίτημα των συνηγόρων του.

Ο Μπολσονάρου υποφέρει από τις συνέπειες της επίθεσης που δέχτηκε το 2018, όταν ένας άνδρας τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Τα επόμενα χρόνια υποβλήθηκε σε πολλές, σοβαρές επεμβάσεις.

Μετά το εξιτήριο, ο Μπολσονάρου μεταφέρθηκε στην Ομοσπονδιακή Αστυνομική Εποπτεία στην Μπραζίλια, όπουεκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών μετά την καταδίκη του για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος, που φέρεται να ακολούθησε την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αλεξάντρ ντε Μοράες, απέρριψε αίτημα της υπεράσπισης για μετατροπή της ποινής σε «ανθρωπιστικό κατ’ οίκον περιορισμό», κρίνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου δεν δικαιολογεί τέτοιο μέτρο.

Η υπόθεση Μπολσονάρου εξακολουθεί να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη Βραζιλία, με τους υποστηρικτές του να καταγγέλλουν πολιτική δίωξη και τους επικριτές του να κάνουν λόγο για απόδοση δικαιοσύνης απέναντι σε απόπειρα υπονόμευσης της δημοκρατίας.

Πηγή: Reuters