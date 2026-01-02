Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Όταν έπρεπε, η τηλεόραση δεν μου φέρθηκε σωστά»

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», έδωσε αυτή την εβδομάδα η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η οποία μίλησε για τη μητρότητα, τον φόβο που «φοριέται» στις γυναίκες από την κοινωνία και τις αλλαγές που ακόμα δεν έχουν γίνει. Παράλληλα, εξήγησε γιατί κρατά αποστάσεις από την τηλεόραση και τι θα την έκανε να επιστρέψει, αν ποτέ το κάνει.

Ως μητέρα κοριτσιών, ποιος είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός σου, ειδικά σε μια κοινωνία που καθημερινά βομβαρδίζεται με δυσάρεστα γεγονότα; «Ο στόχος μου είναι να μάθω στις κόρες μου να μη φοβούνται. Αυτό τους λέω κάθε μέρα. Η λέξη “φόβος” δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό μας. Ο φόβος ακινητοποιεί, η αγάπη απελευθερώνει. Ο φόβος δεν είναι έμφυτος είναι κάτι που σου «φοριέται» από την κοινωνία από τη στιγμή που γεννιέσαι».

Θεωρείς ότι έχει αλλάξει κάτι από τότε που άνοιξαν στόματα και ακούστηκαν τραυματικές εμπειρίες; «Φυσικά και έχει γίνει αλλαγή. Δυστυχώς, χρειάστηκε να χαθούν πολλές γυναίκες για να ανοίξει αυτό το πεδίο. Ο προβληματισμός μου αφορά το εξής: Όταν ένα έγκλημα όπως ο βιασμός απαιτεί αδιάσειστα στοιχεία για να καταδικαστεί ο ένοχος, ενώ εκ φύσεως δεν έχει μάρτυρες, αν αυτό δεν αλλάξει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Επίσης δεν ξέρω αν έχει σκεφτεί κανείς πως ένας βιαστής είναι και εν δυνάμει δολοφόνος, γιατί πάνω στην πάλη μπορεί να σε σκοτώσει. Αυτοί που λένε κάτι, για να υπερασπιστούν για τους δικούς τους λόγους κακοποιητικά άτομα, πρέπει ίσως να τους χτυπήσει την πόρτα αυτό το πράγμα για να καταλάβουν. Εύχομαι όμως να μην τους συμβεί ποτέ».

Ο κόσμος σε έχει αγαπήσει μέσα από τις τηλεοπτικές σου δουλειές. Θα ήθελες να επιστρέψεις με κάτι νέο; «Δεν νομίζω ότι με αφορά πλέον η τηλεόραση. Δεν έχουμε καλή σχέση, θέλω να έχω καλή σχέση με ό,τι κάνω. Όταν έπρεπε η τηλεόραση δεν μου συμπεριφέρθηκε όπως έπρεπε κατά την άποψη μου. Οπότε δεν μπορώ να είμαι ανοιχτή σε αυτό το πράγμα. Αν προκύψει κάτι νέο με σεβασμό και αγάπη, ώστε να δημιουργηθεί κάτι αξιόλογο, τότε ίσως το σκεφτώ».