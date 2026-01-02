Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ταϊρίκ Τζόουνς – Ρεπορτάζ από το Ισραήλ συνδέει τον Αμερικανό με την Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σύνοψη από το

  • Η Μακάμπι Τελ Αβίβ φέρεται να έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ Έλι Σαχάρ να αναφέρει προχωρημένες επαφές για μεταγραφή πριν τις 5 Ιανουαρίου.
  • Ο Ολυμπιακός έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Αμερικανό σέντερ, όμως η εμπλοκή της Dubai BC και οι απαιτήσεις buy out από την Παρτιζάν περιπλέκουν την υπόθεση.
  • Ο Τζόουνς παραμένει στο στόχαστρο πολλών ομάδων, με τη Μακάμπι να ανεβάζει στροφές, έχοντας φέτος με την Παρτιζάν 10,6 πόντους και 6,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ταϊρίκ Τζόουνς – Ρεπορτάζ από το Ισραήλ συνδέει τον Αμερικανό με την Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς παίρνει νέα τροπή, καθώς η Μακάμπι Τελ Αβίβ φέρεται να έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ Έλι Σαχάρ, η ομάδα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες επαφές με τον παίκτη, στοχεύοντας να ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν την 5η Ιανουαρίου, όταν και κλείνει η περίοδος μεταγραφών της EuroLeague.

Ο Αμερικανός σέντερ παραμένει στο επίκεντρο της διοργάνωσης, με τον Ολυμπιακό να έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η εμπλοκή της Dubai BC και οι οικονομικές απαιτήσεις για buy out από την Παρτιζάν περιπλέκουν το σκηνικό.

Ο Τζόουνς είχε απασχολήσει ξανά τη Μακάμπι ως επιλογή του Οντέτ Κάτας για τη θέση του Τζος Νίμπο. Αυτή τη στιγμή, παραμένει στο στόχαστρο τόσο του Ολυμπιακού όσο και της Dubai BC, με τη Μακάμπι να ανεβάζει στροφές.

Στην τρέχουσα σεζόν με την Παρτιζάν, ο Τζόουνς μετρά 10,6 πόντους, με 67% στα δίποντα, 64,6% στις βολές, 6,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά παιχνίδι, αποδεικνύοντας γιατί η περίπτωσή του είναι τόσο περιζήτητη.

00:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

