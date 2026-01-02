Λήμνος: Η εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα που δείχνει το νησί 100% καλυμμένο από το χιόνι – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μια εικόνα βγαλμένη από βόρειες, παγωμένες περιοχές αντίκρισαν οι κάτοικοι της Λήμνου τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς του 2026, καθώς το νησί καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από χιόνι. Από το βράδυ της παραμονής και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές χιονοπτώσεις σάρωσαν πολλές περιοχές του Βορείου Αιγαίου, με τη Λήμνο να βρίσκεται στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η χιονόπτωση σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησε σε πλήρη χιονοκάλυψη του νησιού. Η λευκή εικόνα δεν περιορίστηκε μόνο στα χωριά, αλλά επεκτάθηκε και στην πόλη, χαρίζοντας στη Λήμνο έναν εντυπωσιακό χειμωνιάτικο χαρακτήρα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες του νέου έτους.

Το μοναδικό αυτό σκηνικό αποτυπώθηκε με σαφήνεια από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026 κατέγραψε δορυφορική εικόνα που απεικονίζει ολόκληρη τη Λήμνο σκεπασμένη από χιόνι. Η εικόνα θυμίζει περιοχές με ακραίες χειμερινές συνθήκες, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Από τα ξημερώματα, κάτοικοι όλων των ηλικιών ξεχύθηκαν στους δρόμους για να απολαύσουν το χιόνι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με εικόνες και βίντεο από κάθε σημείο του νησιού, όπου μικροί και μεγάλοι έφτιαχναν χιονάνθρωπους, έπαιζαν και ζούσαν μια Πρωτοχρονιά εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες.

Λόγω των συνθηκών παγετού που θα επικρατήσουν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του θα λειτουργήσουν μετά τις 09:00 το πρωί, καλώντας τους πολίτες να δείξουν προσοχή και να προσαρμοστούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Δείτε το βίντεο από το limnoslive.gr.

Βίντεο από τα πανέμορφα χιονισμένα τοπία της Λήμνου

😱Πόση Μάγια μέσα σε ένα βίντεο από το χιονισμένο παραλιακό τμήμα της Μύρινας στη Λήμνο Βίντεο : Anastasia Limnos pic.twitter.com/EIMmakvdy7 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: