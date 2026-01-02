Βόρεια Κορέα: Δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με την κόρη του, στο μαυσωλείο των πρώην ηγετών της χώρας

  • Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αέ, πραγματοποίησε δημόσια επίσκεψη στο κρατικό μαυσωλείο Κουμσουσάν, συνοδεύοντας τους γονείς της για να αποτίσουν φόρο τιμής στους πρώην ηγέτες της χώρας.
  • Η εμφάνισή της ενισχύει τις εκτιμήσεις αναλυτών και της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας ότι ενδέχεται να προορίζεται να γίνει ηγέτης τέταρτης γενιάς στη Βόρεια Κορέα.
  • Τα τελευταία τρία χρόνια, η Τζου Αέ κάνει ολοένα και πιο συχνές και προβεβλημένες εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της ηγεσίας.
Η κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, πραγματοποίησε για πρώτη φορά δημόσια επίσκεψη στο κρατικό μαυσωλείο Κουμσουσάν, συνοδεύοντας τους γονείς της για να αποτίσουν φόρο τιμής στους πρώην ηγέτες της χώρας. Τις σχετικές φωτογραφίες έδωσαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κιμ Τζου Αέ, η οποία εκτιμάται ότι προετοιμάζεται ως πιθανή διάδοχος του πατέρα της, εμφανίστηκε στο πλευρό του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Λι Σολ Τζου, κατά την επίσκεψή τους στο Παλάτι του Ήλιου Κουμσουσάν την 1η Ιανουαρίου. Φωτογραφίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA τη δείχνουν να στέκεται ανάμεσα στους γονείς της στην κεντρική αίθουσα του μαυσωλείου, σε μια εικόνα που τράβηξε το ενδιαφέρον τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Τζου Αέ κάνει ολοένα και πιο συχνές και προβεβλημένες εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις αναλυτών, αλλά και της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ότι ενδέχεται να προορίζεται να γίνει ηγέτης τέταρτης γενιάς στη Βόρεια Κορέα, συνεχίζοντας τη δυναστική παράδοση της εξουσίας.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα, η Κιμ Τζου Αέ, η οποία πιστεύεται ότι γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2010, έδωσε επίσης το «παρών» στους φετινούς εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς. Τον Σεπτέμβριο είχε συνοδεύσει τον πατέρα της στο Πεκίνο, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο εξωτερικό, γεγονός που προστέθηκε στη σταδιακή προβολή της από το καθεστώς.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέπτεται τακτικά το μαυσωλείο Κουμσουσάν σε σημαντικές ημερομηνίες και επετείους, προκειμένου να τιμήσει τον ιδρυτή του κράτους και παππού του, Κιμ Ιλ Σουνγκ, καθώς και τον πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ. Η συγκεκριμένη πρακτική υπογραμμίζει τη συνέχεια της ηγεσίας στη Βόρεια Κορέα και δίνει ιδιαίτερο βάρος σε εμφανίσεις όπως αυτή της κόρης του, που αποκτούν ξεχωριστή σημασία στο εσωτερικό πολιτικό αφήγημα της χώρας.

