Τόμι Λι Τζόουνς: Εντοπίστηκε νεκρή η 34χρονη κόρη του ηθοποιού, Βικτόρια

  • Η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια νωρίς την Πρωτοχρονιά. Ήταν 34 ετών.
  • Η αστυνομία έφτασε στο ξενοδοχείο Fairmont San Francisco γύρω στις 3:14 π.μ. την Πέμπτη έπειτα από αναφορά για επείγον ιατρικό περιστατικό.
  • Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρή μία γυναίκα κατά την άφιξή τους, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η κόρη του διάσημου ηθοποιού
Φωτογραφία: MEGA

Η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του διάσημου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια νωρίς την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ήταν 34 ετών.

Η αστυνομία έφτασε στο ξενοδοχείο Fairmont San Francisco γύρω στις 3:14 π.μ. την Πέμπτη έπειτα από αναφορά για ιατρικό επείγον περιστατικό, δήλωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο στην εφημερίδα Post. 

Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο μιας γυναίκας, την οποία  οι πηγές του TMZ  ταυτοποίησαν ως Τζόουνς, κατά την άφιξή τους, ανέφερε το πρακτορείο. Δόθηκαν οδηγίες στους παρευρισκόμενους να κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν νεκρή όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, δήλωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο στο Page Six. 

Η Βικτόρια Τζόουνς ήταν κόρη του ηθοποιού της ταινίας «Ο Φυγάς» και της πρώτης του συζύγου, Κίμπερλι Κλάφλεϊ.

07:44 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Πώς ξεκίνησε η κόλαση φωτιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά – Έκλεισαν τα social media οι ιδιοκτήτες

Η φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά της Βαλέ, θα μείνει στην ιστορία ως μια α...
06:31 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυξάνεται η πίεση για τον στρατό στα νότια της χώρας – Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει περισσότερα εδάφη

Ο στρατός της Ουκρανίας δίνει σκληρές μάχες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου η πίεση από τις ρω...
06:23 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Μεξικό: Οι Αρχές συνέλαβαν ηγέτη καρτέλ, κατηγορούμενο από τις ΗΠΑ για «ναρκωτρομοκρατία»

Οι μεξικανικές Αρχές συνέλαβαν φερόμενο ως ηγέτη καρτέλ, που κατηγορείται από τις ΗΠΑ για «ναρ...
05:25 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά – Δάκρυα, βουβός πόνος και νεκρική σιγή

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όπο...
