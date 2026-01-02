Δύο τροχαία με… το καλημέρα σε Μαρκόπουλο και Ίλιον – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

  • Δύο τροχαία με το… καλημέρα σε Μαρκόπουλο και Ίλιον, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο με θύμα έναν νέο ηλικίας μόλις 25 ετών.
  • Στο Μαρκόπουλο, ένας 25χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του. Η τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
  • Τροχαίο σημειώθηκε και στο Ίλιον, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Ο ένας εκ των δύο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος.
Δύο τροχαία με το… καλημέρα σε Μαρκόπουλο και Ίλιον, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο με θύμα έναν νέο ηλικίας μόλις 25 ετών.

Στο Μαρκόπουλο, όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, ένα αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον άνδρα από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του, παραδίδοντας τον στο ΕΚΑΒ.

Η τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Τροχαίο και στο Ίλιον

Τροχαίο έγινε νωρίτερα και στο Ίλιον. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”. Ο ένας εκ των δύο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος.

 

