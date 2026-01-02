Βασιλική Μιλλούση – Λευτέρης Πετρούνιας: «Νέα χρονιά, ίδιες αγκαλιές» – Η όμορφη ανάρτηση για το 2026

Σύνοψη από το

  • Η Βασιλική Μιλλούση καλωσόρισε το 2026 με μια λιτή, συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας τις ευχές της για τη νέα χρονιά και ευχαριστώντας όσους της ευχήθηκαν για τη γιορτή της.
  • Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ποζάρει με τον σύζυγό της Λευτέρη Πετρούνια, μέσα σε ζεστό, οικογενειακό κλίμα, εκπέμποντας αγάπη, ηρεμία και αισιοδοξία.
  • Το μήνυμά της ήταν: «Νέα χρονιά, ίδιες αγκαλιές. Καλή χρονιά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές στη γιορτή μου, νιώθω ευλογημένη».
Η Βασιλική Μιλλούση καλωσόρισε το 2026 με μια λιτή, συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας τις ευχές της για τη νέα χρονιά και ευχαριστώντας όσους της ευχήθηκαν για τη γιορτή της.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ποζάρει με τον σύζυγό της Λευτέρη Πετρούνια, μέσα σε ζεστό, οικογενειακό κλίμα, εκπέμποντας αγάπη, ηρεμία και αισιοδοξία.

Το μήνυμά της ήταν: «Νέα χρονιά, ίδιες αγκαλιές. Καλή χρονιά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές στη γιορτή μου, νιώθω ευλογημένη».

04:25 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

