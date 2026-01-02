Γαλλία: Πάνω από 1.000 πυρπολήσεις οχημάτων τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς – Τουλάχιστον 500 προσαγωγές από την αστυνομία

  • Πάνω από 1.000 οχήματα πυρπολήθηκαν στη Γαλλία τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, φτάνοντας τα 1.173 έναντι 984 την περσινή Πρωτοχρονιά. Συνολικά, «προσήχθησαν 505 πρόσωπα» και σε 403 περιπτώσεις οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
  • Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε τη νύχτα «πιο ήρεμη» από την περσινή, καθώς καταγράφτηκαν «πιο περιορισμένες αστικές ταραχές» και λιγότερες, και λιγότερο σοβαρές, «επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης».
  • Αστυνομικοί έγιναν στόχος πυροτεχνημάτων σε διάφορες πόλεις, ιδίως στη Νίκαια, τη Λιόν, το Στρασβούργο και τη Ρεν. Περίπου 90.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες είχαν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία ενόψει των εορτασμών.
Γαλλία: Πάνω από 1.000 πυρπολήσεις οχημάτων τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς – Τουλάχιστον 500 προσαγωγές από την αστυνομία
A protester kneels in front of a burning car during a demonstration, Saturday, Dec. 5, 2020 in Paris. Thousands marched in protests around France on Saturday against a contested security bill with tensions quickly rising at the Paris march as intruders set fire to several cars, broke windows and tossed projectiles at police. (AP Photo/Lewis Joly)

Πάνω από χίλια οχήματα πυρπολήθηκαν και περισσότεροι από 400 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (1/1)το υπουργείο Εσωτερικών.

Συνολικά, «προσήχθησαν 505 πρόσωπα» και σε 403 περιπτώσεις οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και προφυλακίσεις, εξήγησε το γαλλικό υπουργείο, αναφερόμενο σε νύχτα «πιο ήρεμη» από την αντίστοιχη του 2025, καθώς όπως σημείωσε καταγράφτηκαν «πιο περιορισμένες αστικές ταραχές».

Την περασμένη χρονιά ωστόσο σε όλη τη Γαλλία είχαν αναφερθεί 420 προσαγωγές και 310 συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Ο αριθμός των οχημάτων που πυρπολήθηκαν αυξήθηκε, έφθασε τα 1.173 έναντι 984 την Πρωτοχρονιά του 2025, κατά την ίδια πηγή.

Διαπιστώθηκε μολαταύτα από τις τοπικές Αρχές «νύχτα λιγότερο ταραγμένη στα προάστια απ’ ό,τι την περασμένη χρονιά και πιο περιορισμένες αστικές ταραχές», επέμεινε το υπουργείο, κάνοντας λόγο εξάλλου για λιγότερες, και λιγότερο σοβαρές, «επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης».

Αστυνομικοί έγιναν στόχος πυροτεχνημάτων σε διάφορες πόλεις, ιδίως στη Νίκαια (νοτιοανατολικά), στη Λιόν (κεντροανατολικά), στο Στρασβούργο (ανατολικά) και στη Ρεν (δυτικά), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην υπηρεσία.

Κάπου 90.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, συμπεριλαμβανομένων 10.000 στο Παρίσι και στα προάστιά του, είχαν κινητοποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου ενόψει των εορτασμών. Ο αριθμός αυτός παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Κατά την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, 125 άνθρωποι, 17 ως 53 ετών, συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στο Παρίσι — 33 για άσκηση βίας, 15 για ομαδική συμμετοχή σε συγκεντρώσεις με σκοπό την άσκηση βίας ή την πρόκληση υλικών φθορών, 10 για κατοχή ψυχοτρόπων ουσιών και 8 για χρήση ναρκωτικών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

