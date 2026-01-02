Ραδιοφωνικός μαραθώνιος στην Κροατία: 100 παρουσιαστές και παρουσιάστριες στα μικρόφωνα επί 100 ώρες για τον έναν αιώνα της δημόσιας ραδιοφωνίας

  • Η κροατική δημόσια ραδιοφωνία διοργάνωσε έναν ξεχωριστό ραδιοφωνικό μαραθώνιο 100 ωρών, με τη συμμετοχή άνω των 100 παρουσιαστών, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή της.
  • Το φιλόδοξο εγχείρημα καταγράφηκε επίσημα στο βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, καθώς περισσότεροι από 100 παρουσιαστές εναλλάσσονταν ανά 15 λεπτά χωρίς καμία σημαντική διακοπή.
  • Συνολικά συμμετείχαν παρουσιαστές από δώδεκα ραδιοφωνικούς σταθμούς, με τη δράση να φέρει τον τίτλο «100 φωνές σε 100 ώρες για τα 100 χρόνια» και να ολοκληρώνεται την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Έναν ξεχωριστό ραδιοφωνικό μαραθώνιο έστησε αυτή την εβδομάδα η κροατική δημόσια ραδιοφωνία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή της. Η ιδέα περιλάμβανε μια αδιάκοπη εκπομπή διάρκειας 100 ωρών, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 παρουσιαστών που ανέλαβαν διαδοχικά τα μικρόφωνα. Το φιλόδοξο εγχείρημα όχι μόνο στέφθηκε με επιτυχία, αλλά καταγράφηκε επίσημα και στο βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, κερδίζοντας τη διεθνή αναγνώριση.

Η εκπομπή ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, στις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας), από στούντιο στο Ζάγκρεμπ. Καθώς το πρόγραμμα συνεχιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας της Πέμπτης, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ. Η επιβεβαίωση του επιτεύγματος έγινε από επίσημη αξιολογήτρια του βιβλίου Γκίνες, η οποία διαπίστωσε ότι περισσότεροι από 100 παρουσιαστές και παρουσιάστριες εναλλάσσονταν ανά 15 λεπτά, χωρίς καμία σημαντική διακοπή στο πρόγραμμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας του πάπα Σιλβέστρου.

Συνολικά συμμετείχαν παρουσιαστές από δώδεκα ραδιοφωνικούς σταθμούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η διευθύντρια προγράμματος Ελιάνα Τσάντρλιτς Γκλίμποτα, «Πάνω από εκατό παρουσιαστές μας, που συμμετείχαν στην αδιάκοπη εκπομπή, έδειξαν ότι η εθνική ραδιοφωνία δεν ήταν ποτέ τόσο ζωτική κι ότι είναι έτοιμη για τον δεύτερο αιώνα της».

Η δράση φέρει τον τίτλο «100 φωνές σε 100 ώρες για τα 100 χρόνια» και συνεχίζεται με στόχο να ολοκληρωθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας έναν εορτασμό που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του μέσου.

