Σαν σήμερα 2 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα το 2018 πέθανε ο σπουδαίος Ολλανδός προπονητής, Ευγένιος Γκέραρντ.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1788: Η Τζόρτζια γίνεται η τέταρτη πολιτεία που επικυρώνει το Σύνταγμα των Η.Π.Α.
  • 1924: Ο αρχηγός της Επανάστασης του 1922, Νικόλαος Πλαστήρας, παραδίδει την εξουσία στους πολιτικούς, θεωρώντας ότι οι στόχοι της «Επαναστατικής Επιτροπής» έχουν εκπληρωθεί.
  • 1959: Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το πρώτο διαστημόπλοιο με κατεύθυνση τη Σελήνη. Πρόκειται για το μη επανδρωμένο «Λούνα 1», το οποίο θα περάσει 4.600 μίλια μακριά από τη δορυφόρο της Γης και θα χαθεί στο διάστημα.
  • 1969: Ο 30χρονος Κρητικός λατόμος Γεώργιος Φλαμουρίδης ή Παραβολιδάκης. υποχρεώνει την εσωτερική πτήση της «Ολυμπιακής» Ηράκλειο – Αθήνα να κατευθυνθεί προς το Κάιρο. Το αεροσκάφος, ένα Ντάγκλας DC-6Β με 97 επιβάτες και 5μελές πλήρωμα, προσγειώνεται στο Κάιρο, όπου οι αρχές συλλαμβάνουν τον αεροπειρατή και φροντίζουν για την επιστροφή των επιβατών και του πληρώματος.
  • 1971: Ομάδα ισραηλινών αρχαιολόγων ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ ένα σκελετό σταυρωμένου άνδρα, ηλικίας 2.000 ετών. Είναι το πρώτο εύρημα που αποδεικνύει ότι το σταύρωμα αποτελούσε τον βασικό τρόπο εκτέλεσης των Ρωμαίων.
  • 1971: 66 οπαδοί σκοτώνονται στο Άιμπροξ κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Ρέιντζερς-Σέλτικ.
  • 2000: Εγκαινιάζεται το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
  • 2006: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη Δυτική Βιρτζίνια παγιδεύει και σκοτώνει 12 ανθρακωρύχους, αφήνοντας μόνο έναν επιζώντα.
  • 2008: Η τιμή του πετρελαίου σκαρφαλώνει για πρώτη φορά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Γεννήσεις

  • 1890: Φίλιππος Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός (Θαν. 2/1/1980)
  • 1897: Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη (κατς) από το 1930 έως το 1946. (Θαν. 19/8/1975)
  • 1920: Ισαάκ Ασίμοφ, ρωσοαμερικανός συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας. (Θαν. 6/4/1992)
  • 1924: Ευγένιος Σπαθάρης, έλληνας καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών. (Θαν. 9/5/2009)
  • 1955: Αγάθων Ιακωβίδης, Έλληνας τραγουδιστής
  • 1959: Γιώργος Σουξές, Έλληνας ηθοποιός
  • 1976: Χρυσοπηγή Δεβετζή, Ελληνίδα αθλήτρια
  • 1980: Γιώργος Δέδας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
  • 1982: Αθανασία Τσουμελέκα, Ελληνίδα αθλήτρια
  • 1991: Μπεν Χάρντι, Άγγλος ηθοποιός

Θάνατοι

  • 17: Οβίδιος, ρωμαίος ποιητής. (Γεν. 20/3/43 π.Χ.)
  • 1950: Θεόφραστος Σακελλαρίδης, έλληνας μουσουργός, δημιουργός της ελληνικής οπερέτας. («Θέλω να δω τον Πάπα!») (Γεν. 7/9/1882)
  • 1980: Φίλιππος Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός (Γεν. 2/1/1890)
  • 2011: Τζον Όσμπορν, πολιτικός από το Μοντσερράτ
  • 2018: Ευγένιος Γκέραρντ, Ολλανδός προπονητής ποδοσφαίρου
  • 2019: Τζιν Όκερλαντ, Αμερικανός δημοσιογράφος και αθλητικός σχολιαστής

