«Μπλόκο» στις εξώσεις: Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων – Ποιους δανειολήπτες αφορά

  • Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με το υπουργείο να έχει ήδη δημοσιεύσει την προκήρυξη για υποβολή δεσμευτικών προσφορών από υποψήφιους επενδυτές.
  • Ο Φορέας στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ευάλωτους δανειολήπτες να γλιτώσουν τις εξώσεις, παραμένοντας στις κατοικίες τους με δικαίωμα επαναγοράς, και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.
  • Μέχρι την πλήρη ενεργοποίησή του, το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης παραμένει σε ισχύ, αναστέλλοντας τις εξώσεις και παρέχοντας επιδότηση δόσης έως 210 ευρώ. Ο Φορέας θα αγοράζει την 1η κατοικία και θα την μισθώνει στον πολίτη για έως 12 έτη, με δυνατότητα επαναγοράς.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Αθήνα σπίτια ακίνητα
Φωτογραφία: Unsplash

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του  Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε, από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η προκήρυξη σύμφωνα με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Όπως έχει αναφέρει η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δανειολήπτες να γλιτώσουν τις εξώσεις παραμένοντας στις κατοικίες τους, έχοντας το δικαίωμα επαναγοράς εφόσον ανακάμψουν οικονομικά.

Πότε θα λειτουργήσει

Στόχος είναι ο Φορέας να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο νέος Φορέας, το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης παραμένει σε ισχύ, αναστέλλοντας τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας και παρέχοντας κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως και 210 ευρώ.

Ειδικότερα, ο νέος Φορέας θα απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες, δηλαδή σε όσους έχουν εισοδήματα από 7.500 ευρώ ο άγαμος και έως 21.000 ευρώ για οικογένειες με 3 παιδιά.

Ο Φορέας θα αγοράζει την 1η κατοικία του οφειλέτη, και θα έχει την υποχρέωση να την μισθώνει στον πολίτη για έως 12 έτη, όπως επίσης να του δίνει τη δυνατότητα να το επαναγοράσει στο 70% της αξίας του ακινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν ολοκλήρωσης του 2ου Κύκλου του Διαλόγου του Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι οι:

  • «Bain Capital Credit»,
  • «Christofferson, Robb & co, LLC»,
  • «Fortress Credit Corp.»,
  • Resolute Cepal Greece Ανώνυμη Εταιρεία (πρόκειται για την πρώην Ένωση Εταιρειών Kaican Hellas- Beaumont Summit Financial DAC).

Οι παραπάνω, είτε οι ίδιοι , είτε σε ενώσεις με άλλους οικονομικούς φορείς,  δύνανται να υποβάλουν τη δεσμευτική τους προσφορά. Με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών και την ανάδειξη του οριστικού Αναδόχου, ολοκληρώνεται η πολυεπίπεδη διαδικασία επιλογής του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστική είναι η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ενισχύουν ενεργά το σχήμα με 100 εκατ. Ευρώ, κατόπιν απευθείας συμφωνίας τους με τους υποψηφίους

Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών

Έως την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα, παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται αμέσως η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη ενώ ταυτόχρονα παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.

 

 

