Κολωνός: Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών

Σύνοψη από το

  • Ριφιφί για 500 ευρώ έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα, σε κατάστημα παιχνιδιών, στην οδό Λένορμαν 256, στον Κολωνό.
  • Οι δράστες ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο.
  • Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Ριφιφί για 500 ευρώ έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα, σε κατάστημα παιχνιδιών, στην οδό Λένορμαν 256, στον Κολωνό.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δράστες πέρασαν από πιλοτή πολυκατοικίας σε παρακείμενη πολυκατοικία, που βρίσκεται στην οδό Αντιγόνης, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο. Στη συνέχεια διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο.

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

σχολίασε κι εσύ

13:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Με αφίξεις μεταναστών στη Λέρο το «αντίο» του 2025

Αφίξεις μεταναστών στα Δωδεκάνησα και κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του 2025. Λίγες ώ...
13:25 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιάτικα γεννητούρια: Κοριτσάκι το πρώτο μωρό του 2026 στα Χανιά

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι γεννήθηκε στα Χανιά σήμερα, Πρωτοχρονιά. Το κοριτσάκι βάρους 2.580 γρα...
13:11 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες και τσουχτερό κρύο: Πού έδειξε ο υδράργυρος έως και 12 βαθμούς υπό το μηδέν – Στα λευκά Λήμνος και Λέσβος

Πρωτοχρονιά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και παγετό τις πρωινές και βραδιν...
12:57 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κόρινθος: Νεκρή η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ...
