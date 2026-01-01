Πιερρακάκης: Το 2026 θα είναι χρονιά ευκαιριών για την Ελλάδα – Με ανάπτυξη, επενδύσεις και τους πολίτες στο επίκεντρο

  • Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δηλώνει ότι «το 2026 θα είναι χρονιά ευκαιριών για την Ελλάδα- με ανάπτυξη, επενδύσεις και τους πολίτες στο επίκεντρο». Η χώρα ξεκινά με μια οικονομία ώριμη, εξωστρεφή και δυναμική.
  • Τα στοιχεία για το 2026 δείχνουν ανάπτυξη 2,4%, αύξηση επενδύσεων 10,2% και υποχώρηση της ανεργίας στο 8,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Ωστόσο, «όλα αυτά έχουν αξία μόνο υπό μία προϋπόθεση: να τα αισθάνεται ο πολίτης στην καθημερινότητά του», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.
  • Η φορολογική μεταρρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται από σήμερα, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των βαρών και τη βελτίωση των εισοδημάτων. Η «πυξίδα» παραμένει σταθερή σε παραγωγικές επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, πρόσθεσε.
«Το 2026 θα είναι χρονιά ευκαιριών για την Ελλάδα- με ανάπτυξη, επενδύσεις και τους πολίτες στο επίκεντρο». Αυτό επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αποκλειστική δήλωσή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το τρέχον έτος.

Όπως τονίζει παράλληλα ο υπουργός, «η επιτυχία της οικονομίας κρίνεται στη βελτίωση της ζωής των πολιτών», καθώς από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται η φορολογική μεταρρύθμιση. Ενώ, η «πυξίδα» είναι σταθερή: περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, αξιοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών εργαλείων και της δημόσιας περιουσίας σε όλη τη χώρα, πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και μειώνουν τις ανισότητες.

Η πλήρης δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα ξεκινά το 2026 με μια οικονομία ώριμη, εξωστρεφή και δυναμική. Μια χώρα που έχει μπροστά της πραγματικές ευκαιρίες και, πλέον, τη δυνατότητα να τις μετατρέπει σε διαρκή πρόοδο.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν καθαρά αυτή τη μετάβαση. Η ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 2,4% το 2026, οι επενδύσεις αυξάνονται με ρυθμό 10,2%- τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου- ενώ η ανεργία υποχωρεί στο 8,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται στο 2,2% και η πίεση στα νοικοκυριά μειώνεται. Το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει ισχυρό, στο 2,8%, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνυπάρχει με τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Όμως όλα αυτά έχουν αξία μόνο υπό μία προϋπόθεση: να τα αισθάνεται ο πολίτης στην καθημερινότητά του- στον μισθό του, στην εργασία του, στις προοπτικές των παιδιών του. Η επιτυχία της οικονομίας κρίνεται στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Γι’ αυτό και η φορολογική μεταρρύθμιση δε συνιστά εξαγγελία· ξεκινά να εφαρμόζεται από σήμερα. Μια μεταρρύθμιση που ήδη αρχίζει να αποτυπώνεται στα εισοδήματα των οικογενειών και αποτελεί τη βάση για μια σταθερή πορεία δικαιότερης κατανομής των βαρών.

Στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε και το 2026, με αναπτυξιακές πολιτικές που στηρίζουν με συνέπεια την κοινωνία και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση της οικονομίας. Η πυξίδα μας είναι σταθερή: περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, αξιοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών εργαλείων και της δημόσιας περιουσίας σε όλη τη χώρα, πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και μειώνουν τις ανισότητες.

Το 2026 είναι χρονιά ευκαιριών. Συνεχίζουμε με συνέπεια, σταθερότητα και προσανατολισμό στο μέλλον της χώρας.

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες και σε όλους».

11:26 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

