Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες – Συνέντευξη Τύπου για την έκρηξη σε μπαρ στο Crans-Montana

Σύνοψη από το

  • Δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana της Ελβετίας, ενώ περίπου 100 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι σοβαρά.
  • Η χωρητικότητα των νοσοκομείων στο Βαλέ έχει εξαντληθεί, με πολλούς ασθενείς να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός του καντονιού, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών νοσοκομείων.
  • Έρευνα έχει ξεκινήσει για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς, με τη βοήθεια του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου της Ζυρίχης, ενώ επικεντρώνεται και στην ταυτοποίηση των δεκάδων νεκρών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες – Συνέντευξη Τύπου για την έκρηξη σε μπαρ στο Crans-Montana

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα για την έκρηξη στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στην Ελβετία.

Ο Πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου, Ματίας Ρεϊνάρ, αναφέρει ότι περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, και έχουν πλέον μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία.

Η χωρητικότητα των νοσοκομείων στο Βαλέ έχει εξαντληθεί. Αρκετοί ασθενείς έχουν επίσης μεταφερθεί σε νοσοκομεία εκτός του καντονιού, ιδίως σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Οι αρχές του Βαλέ έχουν τη βοήθεια του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου της Ζυρίχης. Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στην ταυτοποίηση των νεκρών, που σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν είναι δεκάδες.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ υψηλός, εκτιμάται σε αρκετές δεκάδες, περίπου σαράντα σύμφωνα με μια πηγή. Έχει δημιουργηθεί μια γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες: 0848 112 117.

Η συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του Κρατικού Συμβουλίου Mathias Reynard, τον Κρατικό Σύμβουλο Stéphane Ganzer, τη Γενική Εισαγγελέα Beatrice Pilloud και τον Frédéric Gisler, Διοικητή της Αστυνομίας του Καντονιού Valais.

Οι νέοι του Haut-Plateau γιορτάζουν παραδοσιακά την Πρωτοχρονιά στα μπαρ του Crans-Montana, όπου συχνά εκτοξεύονται κροτίδες και πυροτεχνήματα.

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών

Ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν θα δημοσιοποιηθεί προς το παρόν. Δεν θα δοθούν πληροφορίες ούτε για την ταυτότητα των θυμάτων. «Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο», ανέφεραν οι αρχές.

Ο διοικητής της αστυνομίας του Βαλαί, Φρεντερίκ Ζισλέρ, κάνει λόγο για αρκετές δεκάδες νεκρούς και δεκάδες ακόμη τραυματίες.  

Η κοινότητα βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, μόλις 40 χιλιόμετρα βόρεια του Μάτερχορν, μιας από τις πιο διάσημες αλπικές κορυφές, και 130 χιλιόμετρα νότια της Ζυρίχης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η τοξική φράση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στις γιορτές

Δεν είναι ούτε η ζάχαρη ούτε το στρες – Αυτή είναι η Νο1 συνήθεια που μας γερνά πιο γρήγορα

Τα 7 ορόσημα της αγοράς ενέργειας το 2026 – Τι έρχεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους – Τι προβλέπει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:52 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Ελβετία: Πάνω από 100 άτομα βρίσκονταν στο μπαρ την ώρα της έκρηξης – Μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα

Πάνω από 100 άτομα βρίσκονταν στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana ...
09:32 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου στην Ευρώπη έπειτα από 27 χρόνια το 2026 – Πότε θα δούμε το Ματωμένο Φεγγάρι

Έχουν περάσει περισσότερα από 25 χρόνια από την τελευταία φορά που η ηπειρωτική Ευρώπη παρακολ...
09:18 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Στην προεδρία της Ε.Ε. η Κύπρος – Οι προκλήσεις και τα στοιχήματα

Η Κύπρος ανέλαβε τα μεσάνυχτα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη...
08:30 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Έκρηξη σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στην Ελβετία...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι