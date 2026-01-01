Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες – Συνέντευξη Τύπου για την έκρηξη σε μπαρ στο Crans-Montana

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα για την έκρηξη στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στην Ελβετία.

Ο Πρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου, Ματίας Ρεϊνάρ, αναφέρει ότι περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, και έχουν πλέον μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία.

Η χωρητικότητα των νοσοκομείων στο Βαλέ έχει εξαντληθεί. Αρκετοί ασθενείς έχουν επίσης μεταφερθεί σε νοσοκομεία εκτός του καντονιού, ιδίως σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

Η Γενική Εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Οι αρχές του Βαλέ έχουν τη βοήθεια του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου της Ζυρίχης. Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στην ταυτοποίηση των νεκρών, που σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν είναι δεκάδες.

Ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ υψηλός, εκτιμάται σε αρκετές δεκάδες, περίπου σαράντα σύμφωνα με μια πηγή. Έχει δημιουργηθεί μια γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες: 0848 112 117.

Οι νέοι του Haut-Plateau γιορτάζουν παραδοσιακά την Πρωτοχρονιά στα μπαρ του Crans-Montana, όπου συχνά εκτοξεύονται κροτίδες και πυροτεχνήματα.

❗️🇨🇭 ALERTE INFO • Plusieurs morts après une explosion dans un bar à Crans-Montana, en Suisse. Des personnes ont également été gravement blessées. (médias locaux) pic.twitter.com/PbUtjXZ77e — FOCUS (@FocusFR_) January 1, 2026

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών

Ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν θα δημοσιοποιηθεί προς το παρόν. Δεν θα δοθούν πληροφορίες ούτε για την ταυτότητα των θυμάτων. «Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο», ανέφεραν οι αρχές.

Ο διοικητής της αστυνομίας του Βαλαί, Φρεντερίκ Ζισλέρ, κάνει λόγο για αρκετές δεκάδες νεκρούς και δεκάδες ακόμη τραυματίες.

Η κοινότητα βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, μόλις 40 χιλιόμετρα βόρεια του Μάτερχορν, μιας από τις πιο διάσημες αλπικές κορυφές, και 130 χιλιόμετρα νότια της Ζυρίχης.