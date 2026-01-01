Υπουργείο Εξωτερικών: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – «Ευχόμαστε να μην υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων»

Σύνοψη από το

  • Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών την οδύνη και τη θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.
  • Οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τον κ. Λοβέρδο να τονίζει: «Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων».
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ ο υφυπουργός πρόσθεσε: «Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Ελβετία

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε μιλώντας στο ΕΡΤnews, τα συλλυπητήρια εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμα δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

«Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η τοξική φράση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στις γιορτές

Δεν είναι ούτε η ζάχαρη ούτε το στρες – Αυτή είναι η Νο1 συνήθεια που μας γερνά πιο γρήγορα

Τα 7 ορόσημα της αγοράς ενέργειας το 2026 – Τι έρχεται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους – Τι προβλέπει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:44 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι ευχές του πρωθυπουργού για την έλευση του 2026 – «Πίστη ότι μπορούμε να πάμε μπροστά»

Εδώ και λίγη ώρα έχει μπει το 2026 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε με ένα λιτό μήνυμα για τ...
23:45 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου – «Στο ΕΣΥ, πολλοί εργαζόμενοι θυσιάζουν όμορφες οικογενειακές στιγμές»

Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2025, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων το...
22:07 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Τασούλας: «Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν στηριζόμενοι σε όλα όσα μας ενώνουν»

«Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν, στηριζόμενοι σε όλα όσ...
20:55 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Φάμελλος: «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία μας και την πατρίδα μας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μαζί με τη σύζυγό του, Τατιάνα Παπαδοπούλου, άκουσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι