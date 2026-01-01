Υπουργείο Εξωτερικών: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – «Ευχόμαστε να μην υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων»

Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε μιλώντας στο ΕΡΤnews, τα συλλυπητήρια εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμα δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», τόνισε ο κ. Λοβέρδος.

«Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης», πρόσθεσε ο ίδιος.