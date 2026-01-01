Τήνος: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και χιόνι στα ορεινά

Σύνοψη από το

  • Χειμωνιάτικες συνθήκες επικρατούν την Πρωτοχρονιά στα ορεινά της Τήνου, με παροδικά φαινόμενα χιονόπτωσης και το χιόνι να στρώνει κατά τόπους.
  • Στα χαμηλότερα υψόμετρα, όπως και στην πόλη της Τήνου, τα φαινόμενα εκδηλώνονται κυρίως ως χιονόνερο, ενώ ο καιρός χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις και ψύχος.
  • Από αύριο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει αισθητό, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τήνος- χιόνια

Χειμωνιάτικες συνθήκες επικρατούν την Πρωτοχρονιά στα ορεινά της Τήνου. Στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, παρατηρούνται παροδικά φαινόμενα χιονόπτωσης, με το χιόνι να στρώνει κατά τόπους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα εκδηλώνονται κυρίως ως χιονόνερο. Από αύριο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων.

Για σήμερα, ο καιρός χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις και ψύχος, με τοπικά φαινόμενα στα ορεινά του νησιού.

Για αύριο, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με περιορισμό των φαινομένων και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει αισθητό, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά. Η φετινή Πρωτοχρονιά βρίσκει την Τήνο σε καθαρά χειμωνιάτικο κλίμα.

