ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενσωματώνεται από σήμερα στην ΑΑΔΕ – Οι Γενικές Διευθύνσεις που δημιουργούνται

Σύνοψη από το

  • Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματώνεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2026, με το σύνολο των 624 οργανικών θέσεων του προσωπικού του να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ.
  • Στο πλαίσιο αυτής της ενσωμάτωσης, δημιουργείται στην ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών, η οποία θα περιλαμβάνει διάφορες κεντρικές και περιφερειακές διευθύνσεις.
  • Το νέο μοντέλο λειτουργίας αποσκοπεί στην αναβάθμιση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, διασφαλίζοντας διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι «Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενσωματώνεται, από σήμερα, Πέμπτη, 1η Ιανουαρίου 2026, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Το σύνολο των 624 υφιστάμενων οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ.

Δημιουργείται έτσι στην ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – και τις παρακάτω Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών

• Κεντρική Υπηρεσία

– Διεύθυνση ‘Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ)

– Διεύθυνση Προγραμμάτων Ενισχύσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΙΠΕΑΑ)

– Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων (ΔΤΕ)

– Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΔΙΠΑΓΕ)

– Διεύθυνση Διαχείρισης Ενισχύσεων και Πληρωμών Τρίτων Φορέων (ΔΙΔΙΕΠ)

– Διεύθυνση Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών (ΔΙΣΥΠΑ)

• Περιφερειακές Υπηρεσίες

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Μακεδονίας – Θράκης

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης

– Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Αττικής – Αιγαίου

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας στοχεύει στην αναβάθμιση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, διασφαλίζοντας:

• Διαφάνεια και Αξιοπιστία πόρων και διαδικασιών για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

• Αποτελεσματικότητα με ταχύτερη και αρτιότερη υλοποίηση των προγραμμάτων κοινοτικών ενισχύσεων και πληρωμών που αφορούν την αγροτική πολιτική.

• Ομοιόμορφη αντιμετώπιση των δικαιούχων μέσω τυποποιημένων και ενιαίων διαδικασιών.

• Ενιαία Εποπτεία και συστηματικό προγραμματισμό και απολογισμό του έργου των περιφερειακών δομών, με τη σύσταση Διεύθυνσης Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών που θα αποτελεί κεντρικό σημείο καθοδήγησης των Περιφερειακών Μονάδων.

• Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.

• Αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, την προώθηση της καινοτομίας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων και πληρωμών, που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαιούχους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, θωρακίζοντας την εθνική οικονομία από δημοσιονομικούς κινδύνους. Ο στόχος μας είναι ένας: Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η τοξική φράση που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στις γιορτές

Δεν είναι ούτε η ζάχαρη ούτε το στρες – Αυτή είναι η Νο1 συνήθεια που μας γερνά πιο γρήγορα

Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους – Τι προβλέπει

Δήμος Δυτικής Λέσβου: Μειώνονται κατά 90% τα δημοτικά τέλη σε εγκαταστάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:56 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Δημόσιο: Σε ισχύ από σήμερα το νέο πειθαρχικό δίκαιο – Τι προβλέπει για τις ποινές στους υπαλλήλους

Η νέα χρονιά φέρνει στο Δημόσιο ένα αναμορφωμένο αλλά και αυστηρότερο πειθαρχικό «καθεστώς». Α...
07:16 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Οικονομία: Τα μεγάλα γεγονότα για το 2026 – Τι να περιμένουν οι πολίτες

Ακόμη μία κρίσιμη χρονιά θα είναι το 2026 για την ελληνική οικονομία, καθώς πλέον στόχος είναι...
06:10 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Βουλγαρία: Εντάσσεται στην ζώνη του Ευρώ από σήμερα

Η Βουλγαρία περνά από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026, σε μια νέα εποχή, καθώς υιοθετεί επίσημα το ...
16:50 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% από 1/1/2026 σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα, με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

Με την εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ Ε.2113/2025, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επέκταση εφ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι