Το κρυφό μήνυμα πίσω από τις αποφάσεις του Ιανουαρίου: 9 συνήθειες που μαρτυρούν ότι προσπαθείτε να ξεφύγετε από κάτι

Το πάρκινγκ στο γυμναστήριο είναι γεμάτο κάθε πρωί στις αρχές Ιανουαρίου. Αυτό που παρατηρείτε, όμως, είναι ότι πολλοί από όσους περνούν τις πόρτες μοιάζουν περισσότερο να φεύγουν από έναν «τόπο εγκλήματος» παρά να ξεκινούν ένα ταξίδι για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασής τους. Κοιτάνε κάτω, οι ώμοι τους είναι σφιχτοί… Είναι αυτή η ξεχωριστή ενέργεια κάποιου που προσπαθεί να ξεφύγει από τη σκιά του.

Όλοι έχετε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Με την έλευση του Ιανουαρίου, ξαφνικά όλοι γίνονται «γκουρού αυτοβελτίωσης», υιοθετώντας νέες συνήθειες που υπόσχονται να μεταμορφώσουν τη ζωή τους. Αλλά παρατηρώντας προσεκτικά κανείς αυτό το ετήσιο τελετουργικό, διαπιστώνει κάτι ενδιαφέρον: κάποιες από αυτές τις υποθετικά θετικές συνήθειες δεν έχουν πραγματικά στόχο την πρόοδο. Πρόκειται για εξεζητημένους τρόπους διαφυγής καμουφλαρισμένους με ένα περιτύλιγμα προόδου.

9 συνήθειες του Ιανουαρίου που μαρτυρούν ότι προσπαθείτε να ξεφύγετε από κάτι, όχι να πετύχετε τους στόχους σας

Ακραία δίαιτα που αποκλείει ολόκληρες ομάδες τροφίμων από τη μια μέρα στην άλλη

Ξαφνική εμμονή με το ξύπνημα στις 5 το πρωί

Πλήρης αποτοξίνωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (με ανάρτηση στα social media)

Επιθετική αποσυμφόρηση που αγγίζει τα όρια του μηδενισμού

Εντατικό πρόγραμμα γυμναστικής

Ξαφνική πνευματική αφύπνιση που απαιτεί πολλά έξοδα

Επαγγελματική αλλαγή που δεν έχει νόημα

Το «ξεκαθάρισμα» σχέσεων που οδηγεί στη διαγραφή των μισών σας φίλων

Η απόπειρα ριζικής ανανέωσης της προσωπικότητάς σας

Ακραία δίαιτα που αποκλείει ολόκληρες ομάδες τροφίμων από τη μια μέρα στην άλλη

Ξέρετε τι εννοούμε. Χθες έτρωγαν πίτσα για πρωινό, σήμερα έχουν ορκιστεί να αποφύγουν υδατάνθρακες, ζάχαρη, γαλακτοκομικά και οτιδήποτε μπορεί να τους βάλει κιλά. Δεν αλλάζουν απλώς τη διατροφή τους, αλλά κηρύσσουν πόλεμο στο ίδιο το φαγητό.

Τι συμβαίνει πραγματικά; Συχνά είναι πιο εύκολο να κατηγορήσετε εξωτερικούς παράγοντες (γλουτένη, γαλακτοκομικά ή ό,τι άλλο) παρά να αντιμετωπίσετε τους συναισθηματικούς λόγους που κρύβονται πίσω από τη σχέση σας με το φαγητό. Παρατηρείτε ανθρώπους να κάνουν αυτό για χρόνια, πηδώντας από μία περιοριστική δίαιτα σε άλλη. Τελικά, συνειδητοποιούν ότι χρησιμοποιούν τους κανόνες της διατροφής για να αποφύγουν το άγχος που τους χτυπά κάθε βράδυ όταν το στρες της δουλειάς τους φτάνει στο αποκορύφωμά του.

Ξαφνική εμμονή με το ξύπνημα στις 5 το πρωί

Μην παρεξηγηθούμε, πολλοί αγαπούν πλέον τα πρωινά. Όμως υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια σταδιακή αλλαγή του προγράμματος και στο να ρυθμίζετε ξαφνικά το ξυπνητήρι στις 5 π.μ., ενώ έχετε συνηθίσει να είστε νυχτοπούλια όλη σας τη ζωή.

Όταν κάποιος αλλάζει δραστικά το πρόγραμμα ύπνου από τη μια μέρα στην άλλη, συχνά προσπαθεί να γίνει εντελώς διαφορετικός άνθρωπος αντί να βελτιώσει αυτό που ήδη είναι. Είναι σαν να πιστεύουν ότι αν ξυπνούν αρκετά νωρίς, θα αφήσουν τα προβλήματά τους να «κοιμούνται» στη «παλιά ζώνη ώρας».

Πλήρης αποτοξίνωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (με ανάρτηση στα social media)

«Κάνουμε ένα διάλειμμα από τα κοινωνικά δίκτυα για να επικεντρωθούμε στις αληθινές σχέσεις!», αναφέρεται συχνά σε αναρτήσεις με εκτενείς αναφορές στην τοξικότητα και την αυθεντικότητα. Στη συνέχεια, επιστρέφουν σε τρεις εβδομάδες.

Το ζήτημα είναι το εξής: αν χρειάζεται να ανακοινώσετε την αποχώρησή σας με μεγαλοπρέπεια, πιθανότατα δεν αποχωρείτε για τους σωστούς λόγους. Πρόκειται για μια «παράσταση» της αποχώρησης, που υποδηλώνει ότι προσπαθείτε να ξεφύγετε από το πώς τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν την αυτοαντίληψή σας, αντί να αναζητάτε πραγματικά κάτι καλύτερο.

Επιθετική αποσυμφόρηση που αγγίζει τα όρια του μηδενισμού

Ο μινιμαλισμός μπορεί να είναι όμορφος. Όμως όταν κάποιος αποφασίζει ξαφνικά να πετάξει το 90% των αντικειμένων του τον Ιανουάριο, συνήθως κάτι άλλο συμβαίνει.

Η αληθινή αποσυμφόρηση γίνεται σταδιακά, με σκέψη και πρόθεση. Η βιαστική εκκαθάριση συνήθως αφορά την προσπάθεια να «πεταχτούν» συναισθήματα, όχι μόνο αντικείμενα.

Εντατικό πρόγραμμα γυμναστικής

Από μηδενική άσκηση σε δύο ώρες καθημερινής έντονης προπόνησης στο γυμναστήριο, χωρίς ημέρες ανάπαυσης και χωρίς σταδιακή προσαρμογή. Καθαρή καταπόνηση και ένταση από την πρώτη μέρα.

Αυτό δεν είναι αφοσίωση και πειθαρχία, είναι αυτοτιμωρία μεταμφιεσμένη σε αυτοβελτίωση. Συχνά, η πρόθεση είναι να εξαντληθείτε ώστε να μην νιώθετε τα συναισθήματά σας. Οι τραυματισμοί δεν χτίζουν χαρακτήρα και δεν μπορείτε να ξεφύγετε από τα συναισθήματά σας σε έναν διάδρομο, όση ταχύτητα κι αν αναπτύξετε.

Ξαφνική πνευματική αφύπνιση που απαιτεί πολλά έξοδα

Τον Ιανουάριο φαίνεται να αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν άμεση φώτιση. Ξαφνικά, χρειάζεται να ταξιδέψουν στο Περού για ayahuasca ή να ξοδέψουν χιλιάδες σε ένα retreat διαλογισμού στο Μπαλί.

Η αληθινή πνευματική ανάπτυξη δεν απαιτεί διαβατήριο ή πιστωτική κάρτα. Όταν κάποιος επιμένει ότι πρέπει να ταξιδέψει στην άκρη του κόσμου για να «ανακαλύψει τον εαυτό του», συνήθως προσπαθεί να χαθεί αντί να βρει τον εαυτό του.

Επαγγελματική αλλαγή που δεν έχει νόημα

«Παραιτούμαι για να ακολουθήσω εντελώς διαφορετική καριέρα!» Αυτό μπορεί να είναι λογικό μόνο αν υπάρχει προϋπάρχουσα εμπειρία ή μακροχρόνιο ενδιαφέρον στον νέο τομέα. Σε αντίθετη περίπτωση, πρόκειται συχνά για βιαστική απόφαση που δεν βασίζεται σε πραγματικό πάθος ή προετοιμασία.

Οι δραματικές επαγγελματικές αλλαγές τον Ιανουάριο συχνά δεν αφορούν την έλλειψη πάθους, αφορούν την αποφυγή της δυσαρέσκειας. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να προχωράτε προς κάτι που αγαπάτε και στο να τρέχετε μακριά από κάτι που μισείτε. Το πρώτο είναι βιώσιμο, ενώ το δεύτερο οδηγεί σε οικονομική και προσωπική απώλεια.

Το «ξεκαθάρισμα» σχέσεων που οδηγεί στη διαγραφή των μισών σας φίλων

Κάθε Ιανουάριο, κάποιοι αποφασίζουν να απομακρύνουν τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή τους. Φίλοι που βρίσκονταν δίπλα τους για χρόνια χαρακτηρίζονται ξαφνικά τοξικοί και «κόβονται» χωρίς εξήγηση.

Μερικές φορές χρειάζεται να θέσετε όρια σε ανθρώπους που σας κάνουν πραγματικά κακό. Αλλά όταν κάποιος αποφασίζει ξαφνικά ότι όλοι γύρω του είναι τ οξικοί, αξίζει να εξετάσετε τον κοινό παρονομαστή. Είναι όλοι αυτοί όντως το πρόβλημα ή προσπαθείτε να αποφύγετε τη δημιουργία ειλικρινών, πολύπλοκων σχέσεων;

Η απόπειρα ριζικής ανανέωσης της προσωπικότητάς σας

Αυτό είναι το μεγάλο βήμα, η συνήθεια που συχνά περιλαμβάνει όλες τις άλλες. Είναι το άτομο που αποφασίζει ότι όλα στη ζωή του πρέπει να αλλάξουν άμεσα: καινούργια ρούχα, καινούργια χόμπι, νέο λεξιλόγιο, τα πάντα καινούργια.

Το πρόβλημα δεν είναι ποιοι είστε, είναι ότι δεν έχετε μάθει να αισθάνεστε άνετα με τον εαυτό σας πριν επιχειρήσετε να γίνετε κάποιος εντελώς διαφορετικός.

Tips

Η πραγματική αλλαγή συμβαίνει αργά, σχεδόν αόρατα στην αρχή. Είναι ο περίπατος πέντε λεπτών που γίνεται δέκα, μετά είκοσι. Είναι ένα λαχανικό παραπάνω στο δείπνο, όχι μια ολική ανατροπή της διατροφής από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων με υπομονή και κατανόηση, όχι η προσπάθεια να τα αποφύγετε βιαστικά κάθε Ιανουάριο.

Οι συνήθειες που μένουν, αυτές που πραγματικά βελτιώνουν τη ζωή, συνήθως είναι βαρετές. Δεν γίνονται καλές αναρτήσεις στο Instagram ή δραματικές ιστορίες σε δείπνα. Είναι ήσυχες, σταθερές και προσανατολισμένες σε κάτι συγκεκριμένο που θέλετε, όχι μακριά από κάτι που φοβάστε.

Έτσι, αυτόν τον Ιανουάριο, πριν υιοθετήσετε οποιαδήποτε νέα συνήθεια, ρωτήστε τον εαυτό σας: προχωράτε προς κάτι ή προσπαθείτε να ξεφύγετε από κάτι; Η απάντηση μπορεί να σας γλυτώσει από περιττό άγχος και οικονομικές επιβαρύνσεις.