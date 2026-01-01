Φόρος προφυλακτικών και φθηνότερη παιδική φροντίδα: Το σχέδιο της Κίνας για αύξηση των γεννήσεων

Οι Κινέζοι θα πληρώνουν φόρο πωλήσεων 13% στα αντισυλληπτικά από την 1η Ιανουαρίου, ενώ οι υπηρεσίες παιδικής φροντίδας θα εξαιρούνται, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο προσπαθεί να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων.

Μια αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος που ανακοινώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους καταργεί πολλές εξαιρέσεις που ίσχυαν από το 1994, όταν η Κίνα εξακολουθούσε να εφαρμόζει τον κανόνα του ενός παιδιού, ο οποίος ίσχυε εδώ και δεκαετίες .

Εξαιρεί επίσης τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον γάμο και τη φροντίδα ηλικιωμένων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που περιλαμβάνει την παράταση της γονικής άδειας και την έκδοση χρηματικών επιδομάτων.

Αντιμέτωπο με τη γήρανση του πληθυσμού και την υποτονική οικονομία, το Πεκίνο καταβάλλει έντονες προσπάθειες να ενθαρρύνει περισσότερους νέους Κινέζους να παντρεύονται και τα ζευγάρια να αποκτούν παιδιά.

Πηγή: Reuters