Κίνα: «Η επανένωση της πατρίδας δεν μπορεί να σταματήσει» – Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου Σι, μετά τα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στην Κίνα, δήλωσε την Τετάρτη ότι η επανένωση της χώρας δεν μπορεί να σταματήσει. Έκανε την δήλωση στο τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το έθνος λίγο μετά το τέλος των στρατιωτικών γυμνασίων του Πεκίνου, γύρω από την Ταϊβάν.

«Η επανένωση της πατρίδας μας (…) δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Σι κατά την εκφώνηση του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του για το 2026 στο Πεκίνο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

To φετινό πρωτοχρονιάτικo μήνυμα του Σι αναφορικά με την Ταϊβάν ήταν σε παρόμοιο τόνο με την περσινή προειδοποίηση προς δυνάμεις που το Πεκίνο θεωρεί ότι επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

«Οι συμπατριώτες και στις δύο πλευρές των Στενών της Ταϊβάν συνδέονται με δεσμούς αίματος πιο πυκνούς από το νερό και η ιστορική τάση προς την εθνική επανένωση δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Η Ταϊπέι καταδίκασε τα γυμνάσια ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ως κραυγαλέα πρόκληση.

BREAKING: 🇨🇳 Reunification of our motherland is unstoppable. — Xi Jinping in his New Year message, adding that "Chinese on both sides of the Taiwan Strait share a bond of blood and kinship." pic.twitter.com/mGsolahzbN — War Radar (@War_Radar2) December 31, 2025

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)