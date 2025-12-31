Κρήτη: «Μαζί στη ζωή και στον θάνατο» – Ζευγάρι ηλικιωμένων «έφυγε» με λίγες ώρες διαφορά

Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Αξό Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, η απώλεια ενός ζευγαριού ηλικιωμένων.

Ο 91χρονος Μανώλης Μανιάς (Μουσμουλομανώλης) και η 75χρονη σύζυγός του Μαρία έζησαν μαζί μια ολόκληρη ζωή. Στα πρώτα βήματα της κοινής τους πορείας υποσχέθηκαν πως θα είναι για πάντα μαζί και θα πορεύονται χέρι – χέρι. Ίσως, κάποτε, ο ένας από τους δύο να είπε στον άλλο «δεν θα ζήσω ούτε στιγμή χωρίς εσένα.

Στην περίπτωσή τους, δεν μπόρεσε να τους χωρίσει ούτε ο θάνατος, αφού, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, έφυγαν από τη ζωή με λίγες ώρες διαφορά.

Στην κοινή τους ζωή απέκτησαν παιδιά κι ευτύχησαν να δουν εγγόνια. Στάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου αγνά κι ανόθευτα ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν άντεξαν χώρια ούτε για για λίγες ώρες.

Κοινό το στεφάνι της χαράς που τους ένωσε, κοινό και το στεφάνι του αποχωρισμού από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Μανώλης και η Μαρία, «έφυγαν» μαζί, λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους με την οικογένεια, τους συγχωριανούς και τους φίλους να τους αποχαιρετούν με συγκίνηση στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αξό.