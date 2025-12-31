Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφτηκε παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα – «Εισέπραξα ευγνωμοσύνη για την φροντίδα που δίνει σε όλους απλόχερα το ΕΣΥ»

Επίσκεψη σε παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας πραγματοποίησε σήμερα, Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και επισκέφθηκα τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία των Αθηνών (Παίδων Πεντέλης, Παίδων «Αγία Σοφία» και Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» αλλά και το ολοκαίνουργιο Ωνάσειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο που εγκαινιάσαμε με τον ΠΘ μόλις πριν από δύο μήνες) για να δώσω μερικά μικρά δώρα σε όλους τους μικρούς μας φίλους. (όλα τα δώρα ήταν χορηγία του καταστήματος «Μουστάκας» και ειδικά του κ. Νίκου Μουστάκα τον οποίο ευχαριστώ).

Σκεφθήκαμε ότι τις γιορτινές μέρες βρέθηκαν τα παιδιά μέσα στα Νοσοκομεία, αλλά δεν πρέπει αυτό να τους στερήσει την ανθρώπινη χαρά των εορτών.

Ανταλλάξαμε ευχές και εισέπραξα από τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους ευγνωμοσύνη για την φροντίδα που δίνει σε όλους απλόχερα το ΕΣΥ (και ας το απαξιώνουν κάποιοι διαρκώς για πολιτικούς σκοπούς). Καλή χρονιά σε όλους με Υγεία!», γράφει ο Υπουργός Υγείας.