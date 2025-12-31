Καιρός: Χιόνια και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο τις επόμενες ώρες – Η πρόβλεψη για την Αττική, χιονοκαταιγίδες στο Βόρειο Αιγαίο

Σύνοψη από το

  • Χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας και του Βορείου Αιγαίου, τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης.
  • Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, με πιθανότητα χιονοκαταιγίδων σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου.
  • Παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ο οποίος θα είναι κατά τόπους ισχυρός κυρίως στα βόρεια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός: Κύμα ψύχους από σήμερα

Τα νέα δεδομένα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo. gr, σημειώνοντας ότι θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες, με περιορισμένα φαινόμενα, κυρίως σε τμήματα του Αιγαίου τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01.

Πιο αναλυτικά:

–      Τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

–      Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο, ωστόσο πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα με τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και σταδιακά θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 01/01.

–      Τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς παγετός αναμένεται σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, που θα είναι κατά τόπους ισχυρός κυρίως στα βόρεια.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 14:00-17:00 της Τετάρτης 31/12/2025 και 02:00- 05:00 της Πέμπτης 01/01/2026.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι θα επικρατήσει κρύο και θα πέσουν χιόνια, αλλά απουσιάζει ο μηχανισμός που θα μπορούσε να οργανώσει παρατεταμένες και έντονες χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος επισημαίνει τα εξής:

«Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Για να δώσει ένας καιρός καλό, γενικευμένο και αποδοτικό χιόνι, δεν αρκεί απλώς η παρουσία χαμηλών θερμοκρασιών στα 850 hPa. Η εμπειρία και η δυναμική της ατμόσφαιρας δείχνουν ότι απαιτείται κάθετη συνεργασία όλων των επιπέδων, και κυρίως ουσιαστική υποστήριξη από την ανώτερη τροπόσφαιρα, γύρω από τα 500 hPa.

Στην προκειμένη περίπτωση, παρότι στα 850 hPa επικρατούν οριακά ή και επαρκώς ψυχρές αέριες μάζες για χιονόπτωση, η ανώτερη ατμόσφαιρα παραμένει σχετικά «ρηχή» δυναμικά. Δεν εμφανίζεται αξιόλογη ψυχρή λίμνη ή έντονος αυλώνας στα 500 hPa, ούτε επαρκής στροβιλισμός και ανοδική κίνηση, στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία εκτεταμένων νεφοστρωμάτων τύπου Ns (Nimbostratus). Χωρίς αυτή τη δυναμική υποστήριξη, απουσιάζει ο μηχανισμός που θα μπορούσε να οργανώσει παρατεταμένες και έντονες χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας. Έτσι, τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν προκύπτουν κυρίως από διεργασίες στις κατώτερες στάθμες, κοντά στα 850 hPa, μέσα στο ψυχρό ρεύμα. Οι χιονοπτώσεις θα είναι αποτέλεσμα αστάθειας χαμηλών στρωμάτων, με ανάπτυξη σωρειτομελανιών (SC), κυρίως εκεί όπου το ψυχρό ρεύμα αλληλεπιδρά με τη θαλάσσια επιφάνεια ή με το ανάγλυφο. Πρόκειται για φαινόμενα πιο τοπικά, διαλείποντα, με ένταση που μπορεί κατά τόπους να είναι αξιόλογη, αλλά χωρίς τη χωρική συνέχεια και τη διάρκεια ενός «κλασικού» χιονιά με Ns. Με απλά λόγια, έχουμε κρύο χωρίς βάθος στην ατμοσφαιρική στήλη. Το χιόνι θα πέσει, αλλά θα είναι περισσότερο προϊόν των κατώτερων μηχανισμών του ψυχρού ρεύματος και λιγότερο μιας ολοκληρωμένης, δυναμικά υποστηριζόμενης χειμερινής κακοκαιρίας. Αυτό εξηγεί και τον χαρακτήρα των φαινομένων: τοπικότητα, εναλλαγές έντασης και απουσία γενικευμένων, συνεχών χιονοστρώσεων. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!».

 

19:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

